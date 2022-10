Joséphine Melville, actrice et réalisatrice respectée, décédée à 61 ans

Josephine Melville, une actrice et réalisatrice britannique respectée, s’est effondrée et est décédée dans les coulisses après avoir joué dans une production de “Nine Night” à Nottingham. Elle avait 61 ans.

Melville est décédé jeudi soir au Nottingham Playhouse après avoir joué le rôle de tante Maggie, a indiqué la salle dans un communiqué. Elle a reçu une aide immédiate du personnel de premiers secours et d’un membre du public avant l’arrivée des ambulanciers, mais elle est décédée sur les lieux. Aucune cause n’a été immédiatement libérée.

La pièce est une coproduction entre Nottingham Playhouse et Leeds Playhouse.

“Toute la compagnie et le personnel des deux théâtres sont en état de choc. Joséphine était une personne vraiment merveilleuse et bien-aimée, une interprète, réalisatrice, productrice, archiviste et écrivain vénérée et profondément respectée, et une formidable tante Maggie dans ` Nine Night », indique le communiqué.

Toutes les représentations de la pièce ont été annulées après la mort de Melville.

Dans le feuilleton britannique de longue date “EastEnders”, Melville a joué Tessa Parker, une amie d’université de Kelvin Carpenter et Harry Reynolds, en 1986. Elle est apparue pendant huit épisodes. Elle est réapparue dans le feuilleton de la BBC en 2005 en tant que personnage d’Ellie Wright.

Née dans l’Essex, ses autres crédits d’actrice incluent des rôles dans “The Bill”, “Prime Suspect” et “Casualty”. L’année dernière, Melville faisait partie de “Know Your Roots”, un projet qui organisait des ateliers et enregistrait des interviews à travers l’Essex pour célébrer et préserver l’histoire des cheveux des femmes noires. Elle a produit et réalisé le court métrage à suspense “Assistance” de l’année dernière.

“Nous envoyons notre amour et nos condoléances à la famille et aux amis de Jo. Lors d’une soirée profondément tragique et extrêmement difficile, nous voulons rendre hommage à la compagnie de ‘Nine Night’ et à toute l’équipe de Nottingham Playhouse qui a géré la situation avec empathie et professionnalisme, ” a déclaré Stephanie Sirr, directrice générale de Nottingham Playhouse.

L’acteur de “Bridgerton” Adjoa Andoh a rendu hommage sur Twitter après l’annonce de la mort de Melville, écrivant :

“Ach… Je suis tellement choquée. Une merveilleuse actrice. Un timing comique incroyable. Une partie d’une communauté d’artistes qui ont compris le pouvoir des histoires noires. Toutes les bénédictions et condoléances à la famille. Plein de lumière, repose sur ton pouvoir Jo.”