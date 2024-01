Joséphine Baker, toujours en mouvement – ​​The New York Times

Nous voyons des images familières, fixes et émouvantes, de Baker à son apogée à Paris, portant des bracelets de cheville en plumes, des gilets élaborés faits de cristaux et de perles, des bikinis ornés de protubérances en forme de corne et, bien sûr, la fameuse jupe de bananes incrustées de bijoux qui rebondissaient et scintillait quand elle dansait le Charleston. Des photographies glamour en noir et blanc réalisées par d’éminents photographes des années 1920 montrent l’influence de Baker sur la haute couture de l’époque.

Sur une série de moniteurs, des segments de ses routines de danse et de ses longs métrages montrent l’extraordinaire habileté physique de Baker. Dans l’une d’elles, chaque partie de son corps semble bouger de manière indépendante, les bras et les jambes sur les hanches, tout en gardant le même rythme. Dans une autre, elle se déforme et se tortille à travers la scène comme du mercure, puis se met à genoux si extrêmes que j’ai senti mes propres jambes s’affaiblir. Dans une autre encore, elle fait le clown entre les mouvements, roule et croise les yeux, pince les lèvres, gonfle les joues et se dandine, remuant la tête d’un côté à l’autre.