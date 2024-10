Joseph Woll rayé du premier match des Maple Leafs à Montréal

Le premier départ de Joseph Woll dans la LNH n’est pas un départ et il sera absent quelques jours en plus.

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada.

Contenu de l’article

Après avoir dit à quel point il était excité à l’idée de débuter la saison à Montréal, le gardien des Maple Leafs a été laissé de côté mercredi soir.

L’entraîneur Craig Berube a déclaré aux médias au Centre Bell mercredi matin que Woll avait développé une « sensation d’oppression dans le bas du corps » et avait été retiré pour Anthony Stolarz. Le site Web sur le plafond salarial Puckpedia a rapporté quelques heures plus tard que Woll avait été transféré dans la réserve des blessés, une désignation d’une semaine qui pourrait permettre à la recrue Dennis Hildeby de faire son premier départ dans la LNH jeudi au New Jersey après avoir été rappelé dans la matinée.

Stolarz, qui attendait une affectation dans son État d’origine, avait pensé qu’il épaulerait Woll à Montréal. Mais dans le cadre de la jonglerie avec les casquettes des Leafs mercredi, l’attaquant Connor est passé de l’IR à la réserve des blessés à long terme après avoir pu s’entraîner quelques jours après une opération à l’épaule estivale. Le salaire de 1,18 million de dollars de Dewar permet à Hildeby de progresser et de conserver 337 000 $ US en LTIR.