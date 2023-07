Joseph Wamah Jr. a été tué par le suspect de la fusillade de masse de Philadelphie, Kimbrady Carriker, 44 heures avant la fusillade, selon des responsables – NBC Los Angeles

L’une des cinq victimes du tueur de masse de Philadelphie a été tué par le suspect près de deux jours avant la fusillade, ont annoncé dimanche les enquêteurs.

«Au cours de l’enquête en cours, cela a été déterminé grâce à des informations reçues par une source et corroborées par le bureau du médecin légiste de Philadelphie et des preuves supplémentaires; cette victime d’homicide Joseph Wamah, Jr. a été tuée par le suspect Kimbrady Carriker environ 44 heures avant l’incident de la fusillade de masse qui s’est produit le 03/07/23 à 20h28 », a écrit dimanche un porte-parole de la police de Philadelphie.

La police a déclaré avoir reçu pour la première fois un appel au 911 vers 2 heures du matin le 2 juillet, signalant des coups de feu dans le secteur du 1600 South 56th Street. Les enquêteurs pensent que Wamah Jr., 31 ans, a été assassiné environ 90 minutes plus tard. L’appel au 911 a été envoyé au bloc 1600 de North 56th Street où les agents qui ont répondu ont fouillé le bloc mais ont obtenu des résultats négatifs pour les coups de feu signalés.

« Parce que cet appel a été saisi au 1600 North 56th Street, la radio de la police de Philadelphie n’a pas été en mesure d’identifier immédiatement les appels signalant des coups de feu dans la zone du 1600 South 56th Street », a écrit le porte-parole de la police de Philadelphie.

Le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, a également publié dimanche une déclaration sur les nouveaux détails de l’enquête.

« La famille en deuil du défunt a été informée de cette nouvelle information, et je ne peux pas exprimer assez le chagrin que je ressens – et que tous les officiers et détectives travaillant sur cette enquête doivent sûrement ressentir – que ces développements peuvent être déroutants et traumatisants. pour les proches de M. Wamah », a écrit Krasner. « Cette nouvelle information n’a cependant pas changé le nombre ou le type d’accusations que nous avons déposées contre l’accusé Carriker : le Commonwealth allègue qu’il est responsable de la mort de M. Wamah le 2 juillet 2023. Cette nouvelle information conduira le Commonwealth d’amender ou de modifier le moment allégué dans la plainte contre Carriker pour le meurtre de M. Wamah du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2023. »

Kimbrady Carriker, 40 ans, a été interpellé mercredi matin sur cinq chefs de meurtre, tentative de meurtre, voies de fait graves et possession d’armes sans permis et port d’armes à feu en public, ont déclaré les procureurs. Carriker est accusé d’avoir tué Wamah, qui a ensuite été retrouvé mort dans une maison, puis d’avoir abattu quatre autres personnes avant de se rendre à la police.

Un garçon de 2 ans et un jeune de 13 ans ont également été blessés par balle et un autre garçon de 2 ans et une femme ont été touchés par des éclats de verre. dans le saccage qui a fait de la zone ouvrière du sud-ouest de Philadelphie le site des pires violences du pays autour des vacances du 4 juillet.

Joanne Pescatore, superviseure de l’unité des homicides et des tirs non mortels du bureau du procureur du district de Philadelphie, a déclaré qu’au moins l’un des sept colocataires qui vivaient avec Carriker a déclaré aux enquêteurs qu’il portait un gilet pare-balles dans les jours précédant la fusillade et qu’il avait les armes plus tard. utilisé dans le tournage dans la maison. Pescatore a déclaré que le colocataire l’avait décrit comme étant de plus en plus agité ces derniers jours.

« Leur façon de gérer cela était simplement d’éviter tout contact avec lui … alors qu’il devenait de plus en plus agité », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mercredi, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où la fusillade a eu lieu.

Le procureur de district Larry Krasner a refusé de discuter de la santé mentale du suspect lorsqu’on lui a demandé si cela aurait pu être pris en compte dans les meurtres, mais a déclaré qu’il s’attendait à ce que la défense demande une évaluation.

Un représentant de la Defender Association of Philadelphia a déclaré qu’il pensait que le bureau représenterait Carriker, mais a refusé de commenter davantage.

Les procureurs ont déclaré avoir récupéré une arme de poing, un testament daté du 23 juin et d’autres preuves lors d’une perquisition au domicile de Carriker. Ils ont refusé de discuter des détails du testament ou de savoir s’il indiquait que Carriker avait planifié l’attaque.

La police a initialement arrêté une autre personne qui avait tiré sur Carriker lundi soir, mais les procureurs ont déclaré mercredi que cette personne possédait légalement une arme à feu et avait tiré sur le suspect du tir de masse après que son frère ait été abattu. Il a été libéré sans inculpation.

Les archives judiciaires montrent que Carriker a plaidé coupable en janvier 2005 à une accusation de délit de port d’arme à feu sans permis et a été condamné à trois ans de probation.

Lors d’une conférence de presse distincte mercredi après-midi pour annoncer un plainte déposée par la ville de Philadelphie contre plusieurs fabricants de kits d’armes à feu et de pièces d’armes à feu fabriqués par eux-mêmes, des responsables ont déclaré que les deux armes trouvées sur Carriker après son arrestation semblaient avoir été fabriquées par eux-mêmes – communément appelées armes fantômes.

Le sous-commissaire de la police de Philadelphie, Frank Vanore, a déclaré que l’AR-15 utilisé lors de la fusillade et une arme de poing de 9 mm que Carriker transportait, mais qui n’a pas été utilisée pendant la frénésie, étaient des armes fantômes.

« Donc, s’il avait laissé tomber cette arme et s’était enfui, nous n’aurions eu aucun moyen de retracer cette arme jusqu’à lui », a déclaré Vanore.

La conférence de presse et le procès ont été annoncés avant la fusillade de lundi. Le maire Jim Kenney a déclaré mercredi que la ville avait connu une augmentation de près de 300% des armes fantômes récupérées lors d’enquêtes policières au cours des quatre dernières années, dont 575 récupérées en 2022.

La police appelée dans le quartier de Kingsessing lundi soir a trouvé des victimes par balle et a commencé à les aider avant d’entendre d’autres coups de feu. Certains officiers ont transporté les victimes à l’hôpital tandis que d’autres ont couru vers les coups de feu.

L’inspecteur d’état-major Ernest Ransom, le commandant de l’unité des homicides, a déclaré que des entretiens avec des témoins et une vidéo indiquaient que le suspect s’était rendu à plusieurs endroits avec un masque de ski et un gilet pare-balles, portant un fusil de type AR-15 et tirant sur des personnes et des voitures occupées au hasard. L’identité de genre de Carriker n’était pas claire au départ en raison des photos qu’il a publiées de lui-même sur les réseaux sociaux portant ce qui semblait être une tenue féminine.

« Le suspect a alors commencé à tirer sans but sur des véhicules occupés et des individus dans la rue alors qu’ils marchaient », a-t-il déclaré. Parmi les véhicules figuraient une mère ramenant chez elle ses jumeaux de 2 ans – dont l’un a reçu quatre balles dans les jambes et l’autre a été touché aux yeux par des éclats de verre.

Acculé dans une ruelle, Carriker s’est rendu et a découvert qu’il avait deux armes à feu, des chargeurs supplémentaires, un scanner de police et un gilet pare-balles, a indiqué la police.

Photos des victimes de la tuerie de Philadelphie.

Mis à part Wamah Jr. qui a été retrouvé mort dans une maison tôt mardi, la police de Philadelphie a identifié les victimes comme étant Lashyd Merritt, 20 ans; Dymire Stanton, 29 ans; Ralph Morales, 59 ans; et DaJuan Brown, 15 ans – tous déclarés morts peu de temps après les coups de feu de lundi soir.

Asa Khalif, membre du comité consultatif LGBTQ + du bureau du procureur du district de Philadelphie, a déclaré mercredi qu’il y avait eu depuis des commentaires haineux visant les personnes transgenres à cause des photos que Carriker a publiées en ligne.

« Le suspect ne s’est pas identifié comme trans. Ils se sont seulement identifiés comme des hommes », a déclaré Khalif. «Mais le langage craché par la presse conservatrice est violent et dangereux et cible les femmes trans de couleur. C’est rallier la communauté à la violence.

Krasner a déclaré que les rues environnantes où les tirs ont eu lieu étaient silencieuses mercredi. Il a noté avoir vu le vélo d’un enfant sur le sol intact depuis la fusillade.

Zaffer Qasim, médecin urgentiste au Penn Presbyterian Medical Center, où de nombreuses victimes ont été emmenées lundi soir pour un traitement, a refusé de discuter des victimes individuelles ou de leur traitement, mais a noté le «degré de blessure dû au style d’arme utilisé… et le le montant des dégâts. »

« J’ai dit avant de commencer que les balles ne se soucient pas de qui vous êtes. Et ce ne sont pas seulement les victimes, mais cela se propage aux familles dans les chambres familiales et à la communauté », a-t-il déclaré. « Comme l’a noté le procureur de district, les rues sont maintenant vides parce que les gens ont peur de sortir dans la rue. »

Violence armée à Philadelphie

En entrant dimanche, Philadelphie avait signalé 219 homicides jusqu’à présent en 2023, selon les données de la police. C’est une baisse d’environ 22% par rapport à la même période l’année précédente, qui était l’une des plus meurtrières jamais enregistrées à Philadelphie.

Les enfants ont représenté environ 11% des 953 victimes par balle jusqu’à présent cette année à Philadelphie, selon données publiées par le bureau du contrôleur municipalqui a été mis à jour pour la dernière fois jeudi.