Joseph Vanderwiel de Prairie Ridge prêt à prendre la relève du quart-arrière – Shaw Local

Le secondeur extérieur de Prairie Ridge Joseph Vanderwiel a eu un bon aperçu du jeu spectaculaire du quart-arrière Tyler Vasey l’automne dernier qui a aidé les Wolves à afficher d’énormes chiffres offensifs et à atteindre le match de championnat d’État de classe 6A contre East St. Louis.

Vanderwiel, qui a joué à un poste autre que quart-arrière pour la première fois de sa carrière, a été étonné par la capacité de Vasey à rester debout et à ne rien transformer en quelque chose.

Vasey est devenu plus fort tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires, brisant le record de course au sol d’une seule saison de l’IHSA avec 3 878 verges au sol et laissant le programme des Wolves avec l’une des saisons les plus mémorables de l’histoire de l’IHSA.

[ Anchored by experienced line, Prairie Ridge expects defense to rebound in 2023 ]

« Juste en voyant à quelle vitesse il a couru l’attaque et son jeu de jambes était incroyable », a déclaré Vanderwiel. « C’était fou de le voir jouer et de faire tous ces gros jeux. Il connaissait l’attaque aussi bien que les entraîneurs, et c’est vraiment important pour tout quart-arrière.

Vanderwiel, après avoir joué le quart-arrière en tant que recrue et deuxième année aux niveaux inférieurs, est ravi de prendre la relève de Vasey, qui jouera au football et au baseball à la division III de la NCAA Wisconsin-Whitewater.

« C’est un leader naturel, donc c’est vraiment bien de l’avoir de ce côté du ballon cette année. Nous avons une grande confiance en lui. » — John Fallaw, joueur de ligne senior de Prairie Ridge sur Joe Vanderwiel prenant la relève du quart-arrière

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, sait que les Wolves sont entre de bonnes mains.

« Il a joué le quart-arrière des Junior Wolves presque toute sa vie, donc ce n’est pas nouveau pour lui », a déclaré Schremp. «Joey connaît l’infraction. Il a obtenu très peu de représentants l’année dernière dans les matchs, mais en le jetant aux entraînements, vous lui diriez d’y aller, et il le savait [the offense] tout de suite.

« J’ai déjà dit à Joey, ‘Tu ne vas pas être Tyler Vasey, et personne d’autre que nous n’avons jamais eu non plus.’ Tout le monde aimait comparer Tyler à [Prairie Ridge graduate] Samson [Evans], mais même ces deux-là étaient très différents. Nous avions trois enfants en tête qui pouvaient jouer [quarterback.]. Je pense que Joey, étant un senior, a en quelque sorte pris le taureau par les cornes. Quand il en a eu l’occasion, il a commencé à courir avec, et il fait un travail phénoménal.

« Nous sommes ravis d’avoir Joey comme quart-arrière. »

Schremp a déclaré que les Wolves, qui dirigent une attaque à triple option, espèrent lancer un peu plus le ballon cette saison.

Joseph Vanderwiel de Prairie Ridge remet le ballon pendant le football d’été à Prairie Ridge High School à Crystal Lake. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

« Joey lance très bien le ballon, donc nous allons en profiter », a déclaré Schremp. « Joey est un enfant intelligent. Il me rappelle un peu [former Prairie Ridge QB] Mason Loucks quand il dirigeait notre attaque. Mason étant un basketteur, il était vraiment doué pour lancer et distribuer le ballon avec ses lectures.

« Joey étant aussi un basketteur, je pense qu’il comprend cet aspect de la distribution. Cela va donc rendre notre attaque plus difficile à défendre. Tyler et Samson voulaient ce ballon entre leurs mains à tout moment pour faire de gros jeux. Je pense que Joey fera de gros jeux basés sur ses capacités de jugement, mais il peut aussi courir. C’est un coureur assez dynamique. C’est un gamin de bonne taille. »

Vanderwiel pourra également diriger l’attaque avec son jeune frère, le deuxième Luke Vanderwiel, qui devrait jouer un rôle important dans le champ arrière offensif de Prairie Ridge.

« La chimie entre nous est là », a déclaré Vanderweil. « Ce sera amusant de jouer beaucoup avec lui, surtout d’être du même côté du ballon. »

John Fallaw, l’un des joueurs de ligne de retour des Wolves, a déclaré que Vanderwiel était exceptionnellement bien entré dans son nouveau rôle.

« Il est déjà un grand leader pour nous », a déclaré Flaww. « C’est impressionnant de voir à quelle vitesse il a repris notre attaque et comment il l’a mise en œuvre dans des situations de match. C’est un leader naturel, donc c’est vraiment bien de l’avoir de ce côté du ballon cette année. Nous avons une grande confiance en lui. »

Vanderwiel a déclaré qu’il ne regardait pas trop loin devant. Il sait qu’il sera difficile d’être à la hauteur des chiffres historiques de Vasey.

« Il s’agit simplement d’y aller étape par étape, match par match », a déclaré Vanderwiel. «Chaque entraînement compte parce qu’il va apparaître sur le terrain à un moment donné. … Nous allons y aller étape par étape et viser simplement à nous améliorer chaque jour.

Les Wolves ouvrent la saison le 25 août à domicile contre Jacobs. Prairie Ridge a récolté plus de 43 points par match la saison dernière.

« C’est beaucoup de chaussures à remplir, mais dans l’ensemble, en tant qu’attaque, si nous nous améliorons chacun match par match, c’est le plus grand objectif », a déclaré Vanderwiel. « Tout le monde s’entend très bien dans cette équipe. Nous avons d’excellentes lignes et nous avons beaucoup de personnes âgées qui savent ce qu’elles font.

« J’ai hâte de commencer. »