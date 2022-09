Joseph Stiglitz pense que de nouvelles hausses des taux de la Fed pourraient aggraver l’inflation

Les responsables de la Réserve fédérale ont passé la semaine dernière à indiquer que les hausses de taux se poursuivraient afin de faire baisser les prix – mais cela risque d’intensifier les pressions inflationnistes, selon un économiste lauréat du prix Nobel.

“La vraie inquiétude dans mon esprit est, vont-ils augmenter les taux d’intérêt trop haut, trop vite, trop loin?” Joseph Stiglitz a déclaré vendredi à Steve Sedgwick de CNBC au Forum Ambrosetti en Italie.

Le professeur de l’Université de Columbia, auteur de “The Price of Inequality” et “Globalization and Its Discontents”, a déclaré que s’il fallait un ajustement par rapport à la politique de taux d’intérêt zéro ou proche de zéro qui prévaut depuis 2008, il y avait trois raisons pour lesquelles un cours agressif de la Fed pourrait alimenter l’inflation.

La première est que la principale source d’inflation, selon l’analyse de Stiglitz, est les perturbations du côté de l’offre qui entraînent une hausse des prix du pétrole et des aliments, provoquant même une pénurie de préparations pour nourrissons.

“Est-ce que l’augmentation des taux d’intérêt conduira à plus de pétrole, à une baisse des prix du pétrole, à plus de nourriture, à une baisse des prix des denrées alimentaires? La réponse est clairement non. En fait, le vrai risque est que cela aggravera la situation”, a-t-il déclaré à CNBC lors de la conférence économique tenue sur les rives du lac de Côme.

“Pourquoi? Parce que ce que nous devons faire, c’est investir pour soulager certains de ces goulots d’étranglement du côté de l’offre qui causent tant de ravages dans notre économie. Cela va rendre les choses plus difficiles.”

La deuxième raison, a déclaré Stiglitz, est mise en évidence par le fait que les marges des grandes entreprises ont augmenté parallèlement à leurs coûts d’intrants.

“Ils ont non seulement répercuté le coût, mais le répercutent encore plus. Il existe une théorie bien définie qui souligne que lorsque les taux d’intérêt augmentent, les entreprises… profitent davantage de l’augmentation des prix aujourd’hui.”

“Ainsi, l’augmentation des taux d’intérêt sur les marchés non compétitifs peut conduire à encore plus d’inflation”, a-t-il déclaré.

Enfin, a-t-il poursuivi, il existe un potentiel d’augmentation des coûts dans une composante importante de l’inflation : le logement.