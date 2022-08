Joseph Staline arrêté au Sri Lanka — RT World News

Le chef du syndicat des enseignants de l’île a été arrêté pour avoir organisé une manifestation interdite

Les autorités sri-lankaises ont arrêté mercredi Joseph Staline, le chef du syndicat des enseignants de l’île, à la suite des manifestations à grande échelle qui ont forcé le président de la nation Gotabaya Rajapaksa à fuir le pays et à démissionner.

La police a déclaré aux journalistes que l’homonyme du dictateur soviétique avait été arrêté “pour avoir organisé une manifestation en mai en violation d’une ordonnance du tribunal.”

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Staline, considéré comme l’une des figures les plus en vue du mouvement de protestation, est entendu dire que “le droit de manifester est un droit démocratique” avant d’être emmené par des agents des forces de l’ordre du bureau de son syndicat à Colombo.

Au cours des derniers mois, le Sri Lanka a fait face à des protestations, en grande partie pacifiques au départ, contre de graves pénuries de nourriture et de carburant, des pannes d’électricité et une inflation record. La crise a été imputée à la pandémie de Covid-19, qui a réduit les revenus touristiques de l’île, et à l’interdiction par Rajapaksa des engrais chimiques, qui a porté un coup dur au secteur agricole.

Les troubles ont culminé avec la prise d’assaut du palais présidentiel le 9 juillet, qui a incité l’armée à emmener le président de l’époque Rajapaksa en lieu sûr. Au milieu de troubles massifs, Rajapaksa et le Premier ministre de l’époque, Ranil Wickremesinghe, ont annoncé leur intention de démissionner.

Le palais a été occupé pendant environ dix jours, avec des dizaines de vidéos et de photos montrant les manifestants profitant du luxe du manoir et de son vaste terrain, notamment en nageant dans une piscine présidentielle et en rebondissant sur ses lits.

Le 13 juillet, Rajapaksa s’est enfui aux Maldives puis à Singapour. Le lendemain, il a envoyé une lettre de démission au président du gouvernement sri-lankais. Moins d’une semaine plus tard, le parlement sri-lankais a choisi le sextuple Premier ministre Ranil Wickremesinghe comme nouveau président de la nation insulaire.

La répression contre «fasciste» des éléments du mouvement de protestation largement pacifique, annoncé par Wickremesinghe le premier jour de sa présidence, a vu des dizaines de militants accusés de dommages aux biens publics.















L’un des manifestants a été accusé d’avoir fait une descente dans le cabinet d’alcools de Rajapaksa, avalé une bière avant de s’enfuir avec une tasse présidentielle. Un autre manifestant, un syndicaliste du port de Colombo, a été arrêté pour avoir volé deux drapeaux officiels du palais et les avoir utilisés comme drap de lit et paréo. Les deux militants se seraient trahis en publiant des vidéos et des photos d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux.

Le nouveau président du Sri Lanka, qui affirmait plus tôt que “le temps de la division est révolu” a déjà fait l’objet de critiques nationales et internationales en raison de sa gestion des manifestations.

Mardi, Human Rights Watch, basé à New York, a déclaré que l’armée sri-lankaise avait cherché à réprimer “dissidence pacifique” par l’intimidation, la surveillance et les arrestations arbitraires de manifestants, militants, avocats et journalistes depuis l’élection de Wickremesinghe.

Comme exemple de telles actions, l’organisation a cité le raid des forces de sécurité sur un camp de protestation anti-gouvernemental devant le bureau présidentiel à Colombo le 22 juillet. Selon la police, le raid a conduit à neuf arrestations, deux des personnes détenues ont été blessées. Les organisateurs de la manifestation ont affirmé que des dizaines de personnes avaient été blessées, dont plusieurs journalistes.