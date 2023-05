Joseph Sikora de ‘Power décompose la finale ‘Truce’ de Tommy et Tasha et taquine la saison 2 épique de ‘Force’ (exclusif)

La star de ‘Power’ révèle qu’il est curieux de connaître la ‘réalité’ de la ‘trêve’ de Tommy et Tasha dans la finale de la saison 3 de ‘Ghost’ et dit que Tommy va ‘ramollir et se frayer un chemin’ dans la saison 2 de ‘Force’.