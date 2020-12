RIO DE JANEIRO – Joseph Safra, un ancien immigrant du Liban qui est devenu la personne la plus riche du Brésil et l’un des banquiers les plus prospères du monde grâce à une vie de transactions, est décédé le 10 décembre à São Paulo, au Brésil. Il avait 82 ans. La mort a été annoncée dans un déclaration par Banco Safra, la société qu’il dirigeait. Ces dernières années, il a été traité pour la maladie de Parkinson, selon local rapports de presse. Né à Beyrouth dans une famille juive dont les ancêtres comprenaient des changeurs d’argent sur les routes caravanières de l’Empire ottoman, M. Safra a émigré au Brésil avec son père, Jacob, après la Seconde Guerre mondiale et avec sa famille, y compris ses frères Edmond et Moise, a construit une maison privée. empire bancaire qui a atteint de São Paulo à Genève à New York. Magazine Forbes ce mois-ci, la valeur nette de M. Safra était estimée à 23,2 milliards de dollars. Banco Safra est la huitième banque privée du Brésil; ses deux ramifications sont Banque nationale Safra de New York et du J. Safra Sarasin banque en Suisse. M. Safra détenait également une participation dans la société de bananes Chiquita Brands International et possédait le cornichon » gratte-ciel dans le quartier financier de Londres ainsi que 660 Madison Avenue, la maison de Barneys New York à East 61 Street à Manhattan.

Pendant trois décennies, il a vécu dans l’ombre de son frère Edmond, un confrère multimillionnaire qui mort à 67 ans dans un incendie fixé par un pyromane dans un penthouse de Monte Carlo en 1999. En 2006, Joseph Safra a payé 2,5 milliards de dollars pour la participation de 50% de son frère Moise dans Banco Safra, renforçant ainsi son contrôle de l’entreprise familiale. (Moise Safra est décédé en 2014 à 79 ans.) Conservateur mais stratégique, M. Safra en a surpris beaucoup en 2011 en rachetant la vénérable banque suisse Sarasin (fondée en 1841), doublant ses actifs sous gestion. Quand on lui a demandé pourquoi il prendrait un tel risque, il a répondu: «Mon fils, il y a des choses que tu fais parce qu’elles sont stratégiques. C’est cher mais c’est une bonne affaire. C’est le meilleur endroit pour mon argent, encore mieux que le Trésor américain. » Joseph Yacoub Safra est né le 1er septembre 1938 à Beyrouth de Jacob Eliahou Safra, fondateur de l’une des plus anciennes banques du Liban, et d’Esther Teira Safra. Après avoir déménagé au Brésil, Jacob a fondé Banco Safra, avec seulement sept employés, en 1955. Joseph, le plus jeune de neuf frères et sœurs, aurait étudié en Angleterre et travaillé à la Bank of America aux États-Unis avant de diriger l’entreprise familiale avec Moise après la mort de leur père en 1963. M. Safra, un homme profondément réservé, n’était pas bien connu des Brésiliens, alors même que sa richesse se multipliait. Il a développé une réputation d’homme d’affaires rusé qui a parfois pris ses frères pour un avantage commercial. Il était également l’un des principaux philanthropes du Brésil.