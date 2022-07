Joseph Quinn de Stranger Things sort avec Metallica dans “Most Metal Meeting”

Joseph Quinn, qui interprète le héros extraordinaire de Stranger Things, Eddie Munson, vient de rencontrer Metallica. “Nous appelons à l’ordre la réunion la plus métal jamais organisée par The Hellfire Club”, a écrit le groupe sur Instagram, accompagné d’une photo d’eux ensemble à Lollapalooza. La saga Eddie-Metallica continue, et Internet est là pour ça. Tout a commencé avec Eddie jouant le maître des marionnettes de Metallica dans l’arrière-cour de Vecna ​​dans Choses étranges saison 4, et depuis lors, l’appréciation mutuelle s’est poursuivie.

Joseph a également jammé avec Metallica dans les coulisses de Lollapalooza. Il a reçu une guitare signée par les membres du groupe. Il leur a dit que Master of Puppets était tout ce qu’il avait écouté pendant des années, et James Hetfield l’a à son tour remercié d’avoir rendu justice à la chanson. Hetfield a partagé qu’il est un fan de Stranger Things et que la série a été une expérience de liaison pour lui et ses enfants.

Metallica avait auparavant fait connaître son appréciation de la scène Stranger Things dans une publication Instagram. “La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours été au niveau supérieur, nous étions donc plus que ravis pour eux non seulement d’inclure” Master of Puppets “dans la série, mais d’avoir une scène aussi cruciale construite autour d’elle. Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons fait, nous avons été totalement époustouflés… c’est tellement extrêmement bien fait, à tel point que certaines personnes ont pu deviner la chanson juste en voyant quelques secondes des mains de Joseph Quinn dans le bande annonce!!” Ils avaient écrit sur Instagram.

Metallica n’est pas le seul groupe qui est pris avec Eddie. Iron Maiden, qui est le préféré d’Eddie, a également montré son appréciation pour la scène Stranger Things. En les voyant référencés dans l’émission – toujours aussi subtilement – le compte Twitter officiel d’Iron Maiden est intervenu et s’est rangé du côté d’Eddie.

Le chapitre huit “Papa” de la dernière saison de Stranger Things s’ouvre avec Nancy emmenée dans un voyage historique par nul autre que le Vecna, lui montrant ce qui l’a conduit à ce point.

Ses amis, quant à eux, font de leur mieux pour briser son état de « transe Vecna ​​» en fouillant dans une pile de cassettes qui la ramèneraient à la raison. C’est alors qu’Eddie demande à Robin ce qu’elle cherchait réellement, ce à quoi elle répond : « Madonna, Blondie, Bowie, Beatles ? Musique! Nous avons besoin de musique !

Eddie, visiblement irrité par le manque de respect envers sa collection cachée dans sa caravane, arrache la cassette Iron Maiden à Robin et déclare : “C’est de la musique !”

