Joseph Parker sur la seule façon dont Derek Chisora ​​pourrait gagner son combat avec Tyson Fury: “Il faut un coup de poing pour tout changer” | Nouvelles de boxe

La fortune de Derek Chisora ​​peut être instructive pour Joseph Parker. Malgré deux défaites consécutives contre Parker lui-même, Chisora ​​a remporté une victoire décente sur Kubrat Pulev et défiera ce soir Tyson Fury pour le titre des poids lourds WBC à Londres.

Parker a réalisé une bonne performance lors de son deuxième combat avec Chisora ​​pour rencontrer Joe Joyce et être retardé par une défaite.

Il y a cependant une leçon encourageante pour lui dans la progression de Chisora. “Une victoire peut vous préparer à un grand combat”, a déclaré Parker Sports du ciel.

Fury dit que si Chisora ​​se connecte avec un “grand swing”, il pourrait avoir de vrais problèmes



“Derek Chisora ​​a eu beaucoup de défaites mais il était probablement au bon endroit au bon moment, une bonne victoire sur Pulev et maintenant il a l’opportunité de combattre Tyson pour le championnat du monde et d’être bien payé.”

Mais combattre Fury, largement considéré comme le meilleur poids lourd au monde, est un défi aussi difficile qu’il y en a.

“Ce que Chisora ​​doit faire, c’est faire ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire se présenter et tout jeter sur Tyson. En boxe, il faut un coup de poing pour tout changer”, a expliqué Parker.

“Il n’y a qu’une seule façon pour Chisora ​​de gagner ce combat et je pense que beaucoup de gens seraient d’accord pour dire qu’il devrait le lui mettre tout de suite.

“Vous ne pouvez pas vous asseoir et faire de votre mieux pour boxer quelqu’un comme Tyson, car c’est un bon boxeur et un bon combattant, il vous suffit donc de le lui donner et de lui donner tout ce que vous avez.”

Image:

Chisora ​​a déjà dit qu’il voulait commencer vite contre Fury





Chisora ​​a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi qu’il avait l’intention de tout donner dès la cloche d’ouverture.

“Je pense que Chisora ​​a mis le doigt sur la tête quand il a dit que c’était ce qu’il voulait faire dès le premier tour”, a déclaré Parker.

“Son surnom est” War “alors oui, il doit partir en guerre dès le premier tour et c’est ce qu’il doit faire. Même en partant en guerre, ce sera une tâche difficile de faire sortir quelqu’un comme Tyson, mais il a juste pour lui donner le meilleur de lui-même. »

Parker ne croit cependant pas que Chisora ​​est sur le point de renverser Fury. “Si Derek Chisora ​​l’attrape ou le sort et gagne le combat, ce serait énorme. Ce serait l’un des plus gros bouleversements”, a déclaré le Néo-Zélandais.

Image:

Fury a déjà battu Chisora





“Mais ensuite, nous regardons Tyson et il a beaucoup d’expérience, il a déjà fait face à une situation comme celle-ci auparavant.

“C’est un très bon boxeur, il peut boxer sur le pied arrière. Il peut se battre. C’est un bon penseur à l’intérieur du ring, je l’ai vu en combat, nous avons fait du combat corporel et il est très doué pour réfléchir et choisir ses coups et il a un très, très bon moteur.

“Tyson, avec son expérience et ce qu’il a déjà fait dans le passé et déjà battu Chisora ​​deux fois dans le passé, tout le monde pense et sait qu’il devrait s’occuper des affaires.”

