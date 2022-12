Joseph Parker sacrifie Noël en Nouvelle-Zélande pour rester au Royaume-Uni et se préparer au combat : « Tyson Fury m’a invité » | Nouvelles de boxe

Pour Joseph Parker, ce sera solitaire ce Noël, solitaire et froid alors qu’il se rendra à Morecambe pour se préparer à son prochain combat.

L’ancien champion du monde pourrait être de retour chez lui avec sa famille en Nouvelle-Zélande, profitant du soleil et de l’été là-bas.

Au lieu de cela, il sera seul à Morecambe avec rien d’autre que son propre sapin de Noël pour lui tenir compagnie.

Parker se bat le 21 janvier contre Jack Massey sur l’undercard Chris Eubank Jr vs Liam Smith à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Il restera donc au Royaume-Uni où il s’entraîne au gymnase de Tyson Fury avec l’entraîneur Andy Lee.

“Beaucoup de gens disent ‘pourquoi reviens-tu à Morecambe alors qu’il fait beau et ensoleillé en Nouvelle-Zélande ? Bel été, tu as ta famille là-bas, tu as gagné de l’argent et tu as réalisé de bonnes choses, “”, a déclaré Parker.

“Je vais juste rester et me concentrer. C’est pourquoi j’ai quitté ma famille, pour que je puisse travailler.”

Il a eu une année difficile. Parker a boxé une fois en 2022 et a subi une défaite punitive contre Joe Joyce en septembre.

Pourtant, son enthousiasme pour la boxe reste intact. Il est déterminé à revenir au sommet l’année prochaine, en commençant par le combat Massey.

“J’étais à la maison pour m’entraîner mais ma femme m’a dit : ‘Tu dois te battre.’ Je m’entraînais sans but et elle a dit: “Retournez en Angleterre, entraînez-vous et combattez à nouveau.” C’est pourquoi je suis ici, grâce à ma femme !” dit Parker.

“Moi et Andy Lee nous sommes entraînés cette semaine mais il est à juste titre retourné passer Noël avec sa jeune famille.

“C’est juste moi et ce sapin de Noël.”

Parker ne participera à aucune festivité.

“Tout le monde ici à Morecambe a été très accommodant. J’ai été invité à tant de maisons et de rassemblements de personnes mais je ne veux pas tomber malade et je ne veux pas avoir la possibilité de tomber malade juste avant un combat donc je veux de tout faire correctement et de rester en bonne santé », a-t-il déclaré.

“Tyson m’a demandé de venir dîner”, a ajouté Parker. “Je vais probablement passer voir Tyson et lui dire : ‘Quoi de neuf, Joyeux Noël.

“Je veux aller m’emballer un cadeau et je le mettrai sous le sapin de Noël et je me réveillerai le jour de Noël et je me demanderai ce que j’ai”, a-t-il ri. “Je vais m’asseoir à côté de l’arbre et chanter une chanson.”

Ce sont les sacrifices qu’il est prêt à faire alors qu’il poursuit son sport.

“J’adore la boxe. J’aime le défi. Je pense que beaucoup de combattants aiment le défi de la boxe. Ce n’est pas seulement l’entraînement, c’est le défi de savoir qui est devant vous. Vous étudiez, vous les séparez, vous regardez et vous apprenez », a-t-il dit.

“J’ai tout ce dont j’ai besoin. Tout ce que je veux, c’est m’entraîner et me battre.”