Joseph Parker remporte la victoire sur Jack Massey alors que Frazer Clarke domine Chris Eubank Jr contre Liam Smith undercard | Nouvelles de boxe

Joseph Parker a battu Jack Massey mais a disputé les 10 rounds complets alors que Frazer Clarke a surclassé Kevin Espindola lors de l’undercard Chris Eubank Jr contre Liam Smith à l’AO Arena de Manchester samedi.

L’homme local Massey a eu un accueil formidable lorsqu’il est entré dans la Manchester Arena. Mais auparavant, un poids lourd Massey avait son premier combat chez les poids lourds contre un ancien champion du monde à Parker.

Parker, avec l’actuel poids lourd WBC Tyson Fury acclamant du bord du ring, a signalé la différence de taille et de force avec trois crochets gauches rapides pour commencer le combat.

Massey bat en retraite sous la pression de Parker





Massey cligna des yeux sous ces coups de poing et enveloppa Parker dans un corps à corps.

Puis il a surpris Parker, et la foule, avec une croix droite massive au menton du Néo-Zélandais.

Mais il ne pouvait pas capitaliser. Massey est parti et Parker s’est remis au travail. Au troisième tour, la droite de Parker a matraqué Massey sur le côté de la tête.

Alors que Massey se retirait, Parker reprenait tour après tour, mais devait encore travailler pour porter des coups décisifs.

Au sixième tour, Parker a enfoncé sa main droite et Massey a senti le poids de la croix. Le Néo-Zélandais est devenu imprudent alors qu’il cherchait une percée et s’est plutôt aventuré sur un uppercut.

Heartened Massey a sauté dans une croix et un crochet gauche pour commencer le septième tour, mais Parker a rapidement réaffirmé son contrôle.

Boxe négative Massey s’est fait déduire un point pour avoir tenu le huitième. Il avait besoin d’un énorme revirement avant les deux derniers tours. Mais impossible de le trouver.

Ils ont eu un échange bref et furieux au 10e round, mais Massey n’était pas assez fort pour tenir tête à Parker.

Le Britannique a terminé avec une coupe mais a traversé les 10 tours complets. Parker a cependant remporté une décision unanime, 96-93, 97-92 et 97-93.

Clarke domine Espindola





Le populaire médaillé de bronze olympique des super-lourds Clarke a dominé l’Argentin Espindola, qui s’est retiré sur son tabouret après quatre tours. C’était prévu pour six heures.

Le grand homme de Burton a poussé Espindola dans un coin au début du premier tour et a déchiré des tirs au ventre de l’Argentin.

Clarke s’est connecté avec une courte droite mais Espindola a trouvé une marge de manœuvre avec sa propre droite en boucle par-dessus. Clarke reprit bientôt son travail.

Frazer Clarke dit qu’il a été “activé” pour son combat contre Kevin Espindola alors qu’il gagne après quatre rounds



Dans la pause après le premier tour, Espindola a commencé à tenir son bras avec précaution comme s’il était blessé, mais il a quand même répondu à la cloche et s’est battu pendant le second.

Clarke a continué à viser le corps. De temps en temps, l’Argentin a répondu avec une paire de coups de poing au corps de Clarke et un coup occasionnel.

Mais les frappes lourdes sont toutes venues de Clarke. En contrôle total dans le quatrième, Clarke a commencé à varier le poids et le rythme de ses coups de poing en continuant à submerger Espindola. L’Argentin a hoché la tête quand il a pris un coup, à court d’idées alors que l’ambition s’échappait de lui.

Secouant la tête en revenant dans son coin, Espindola n’est pas ressorti pour le cinquième.

“J’avais l’impression que c’était une bonne performance”, a expliqué Clarke par la suite. “Il a dit qu’il avait une blessure au bras mais je le frappais avec des coups lourds.

“C’est un homme très dur, et parfois dangereux.

“À quelques reprises, j’ai perdu ma concentration et j’ai été touché par un gros tir. Il aurait pu m’éliminer.”

Matty Harris s’avère être un problème chez les poids lourds avec son troisième KO consécutif au premier tour!



Matty Harris dominait Jiri Surmanj et utilisait cette gamme, piquant avant de briser sa droite. Les jambes de Surmanj ont bégayé sous lui quand il a pris ce coup et il a reculé de quelques pas. Harris s’est précipité après lui mais l’arbitre a arrêté Surmanj à 1:14 du premier tour avant que Harris ne puisse saisir la dernière chance de le faire tomber.

Scott Forrest a commencé activement contre Amine Boucetta, faisant craquer son crochet droit sur le corps, puis le lançant directement sur la tête.

Forrest presse Boucetta





Au deuxième tour, il l’a foré avec un dur une-deux et n’a pas laissé le Belge s’installer. Il a forcé Boucetta dans les cordes et l’a maintenu sous pression alors que Boucetta tentait de s’éloigner des coups de poing qui arrivaient.

Boucetta a précipité les Écossais quand il le pouvait. Mais bien qu’il soit devenu lui-même plus actif, il n’a pas pu dissuader Forrest. Boucetta a cependant pris ses coups de langue et a duré six rounds, Forrest l’emportant 60-54.

L’espoir de Liverpool, Frankie Stringer, a devancé Cristian Narvaez, pour ouvrir le spectacle en gagnant 40-36 après quatre tours.

