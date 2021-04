Joseph Parker a promis un retour aux performances explosives qui ont fait de lui un champion du monde des poids lourds invaincu face à Derek Chisora.

Parker et Chisora ​​se heurtent dans une bataille entre des prétendants poids lourds samedi, en direct sur Billetterie Sky Sports, aux côtés de Katie Taylor vs Natasha Jonas.

« Vous verrez de bons changements », a déclaré Parker Sky Sports. «Je serai plus précis, avec un meilleur mouvement et un meilleur jeu de jambes. Je serai concentré pendant tout le combat.

Clients Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Image:

Parker et Chisora ​​se rencontrent dans les coulisses des entraînements



« Si j’exécute le plan de match [new trainer Andy Lee] a mis en place, ça devrait être une bonne soirée pour Team Parker.

«Je m’attends à ce que Derek soit Derek – qu’il fasse pression depuis le début, lançant des coups de poing, des bombes.

« Mais nous avons tout fait pour nous préparer à tout ce qu’il apporte.

«J’ai déjà été champion et je veux être à nouveau champion.

«Pour atteindre cet objectif, je dois d’abord écarter Derek. Ensuite, organiser les autres combats qui sont là-bas.

Image:

La prétendante vétéran Chisora ​​promet de ruiner les plans de Parker



Image:

L’ancien champion WBO Parker veut retrouver un titre mondial



Parker est devenu champion WBO il y a quatre ans et demi, mais a concédé la ceinture à Anthony Joshua, qui devrait affronter Tyson Fury avec chaque titre divisionnaire en jeu.

Le Néo-zélandais Parker est classé n ° 3 par la WBO et sait qu’un arrêt impressionnant du Chisora, résistant en teck, le propulserait plus près de son ambition.

« Gagner est la chose la plus importante, mais c’est comme ça qu’on gagne », a-t-il dit. « Vous avez besoin d’une victoire dans le bon sens et c’est ce qui excitera les gens à propos de la remontée vers le sommet. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait Chisora, Parker a répondu: « Pas du tout. Il y a du respect mais quand je monte sur le ring, je veux le frapper!

« La même chose que ce qu’il veut me faire.

«Il y a du respect avant et après le combat mais, quand la cloche sonne, c’est par la fenêtre.

Image:

Katie Taylor défendra son titre incontesté des poids légers



Image:

Natasha Jonas cherche à se venger de sa défaite à Londres 2012



« Je peux me battre sur le pied arrière ou le lui apporter. Cela dépend de ce que je vois dans la nuit. Espérons qu’il ne se trompe pas parce que je le surprendrai à venir. Ou je le rattraperai en train de rentrer. »

« N’importe quel poids lourd peut assommer n’importe quel poids lourd. Dans chaque combat, vous voulez faire une déclaration et bien paraître. C’est l’occasion de terminer en beauté.

« Il y a une façon dont il se bat – pour faire pression, pour lancer les bombes qu’il a. C’est son style et il n’a pas changé depuis un moment. »

Chisora ​​a promis: « La même chose que je livre toujours: la guerre, la folie.

« Il montera sur son vélo. Même si je le défie [to meet me in the centre of the ring], il ne le fera pas.

« Mais je peux toucher n’importe qui. Je vais juste continuer. Je mangerai du cuir mais je livrerai aussi du cuir. »

Le nouvel entraîneur de Chisora, Buddy McGirt, a averti: «Notre objectif est de lui partout sauf le bas de ses pieds.

«Nous allons le frapper à la hanche, à la cuisse, mais pas bas. Nous devons le ralentir. Nous le frapperons partout.

« Si nous nous asseyons à l’extérieur et attendons une ouverture? Ce sera déjà Noël! »

Image:

Chris Eubank Jr avec l’entraîneur Roy Jones Jr



Image:

Marcus Morrison complote pour contrarier Chris Eubank Jr



Chris Eubank Jr a déclaré à propos de son combat avec Marcus Morrison: « C’est un combat qui me prépare pour le plus haut niveau cet été – puis Gennadiy Golovkin à la fin de l’année. Cela doit arriver.

«J’ai Roy Jones Jr ici avec moi, il n’y a pas grand-chose à faire à un combattant!

«Je suis prêt à voler la vedette. Je m’attends à un showstopper. Tout le monde sait que je le leur ai mis.

« Je ne pense pas que cela durera 10 rounds. Je vais là-bas pour essayer d’arrêter [Morrison]. Il n’aura pas la capacité de me retenir. «

Son entraîneur légendaire Jones Jr a promis « Eubank Jr 2.0 » et a ajouté: « Je n’essaye pas de réinventer la roue. »

L’adversaire d’Eubank Jr, Morrison, a averti: « Je peux boxer Chris et, quand il n’obtient pas son propre chemin, le vieux Chris Eubank Jr reviendra. À ce moment-là, les fans vont se régaler, de grosses bombes seront lâchez prise. Je peux l’assommer. «

















2:34



Campbell Hatton sur les combats à Manchester, où son père est entré dans l’histoire



Image:

Craig Richards peut devenir le nouveau champion du monde de Grande-Bretagne



Campbell Hatton a déclaré avant son deuxième combat professionnel à Manchester, la ville dans laquelle son père Ricky a eu des batailles célèbres: « J’ai regardé le combat de Kostya Tszyu 100 fois et je le veux pour moi-même.

« C’est un début. Sur toute la ligne, je veux les mêmes choses que lui.

« J’ai un bon cerveau de boxe. La dernière fois, mon travail était compliqué et je veux montrer plus de cours cette fois. »

Son oncle et entraîneur Matthew Hatton a ajouté: « Nous voulons que Campbell soit une star. S’il veut devenir une star, il doit produire les marchandises. »

Craig ‘Spider’ Richards a déclaré à propos du défi invaincu du champion des poids légers et lourds WBA Dmitry Bivol: « Le moment est bien choisi. Je suis plus que confortable – j’ai participé à de gros combats 50-50. Je sais à quel niveau j’appartiens. Je » J’ai battu de bons noms sur la scène domestique et il est temps de continuer. «

Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas samedi, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de 18 heures. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.