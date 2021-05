Joseph Parker pourrait remporter le titre mondial contre Anthony Joshua ou Tyson Fury en affrontant Filip Hrgovic dans l’élimination finale de l’IBF | Nouvelles de boxe

Joseph Parker envisagerait de prendre un éliminateur final IBF contre Filip Hrgovic pour remporter un combat pour le titre mondial contre Anthony Joshua ou Tyson Fury, a déclaré le manager du Néo-Zélandais David Higgins.

Hrgovic devait affronter Michael Hunter dans un combat pour décider du challenger obligatoire de l’IBF, mais l’Américain a raté la date limite pour un accord, et Parker est le prochain candidat disponible dans le classement IBF.

Le Kiwi est également classé n ° 3 par la WBO, Joshua détenant actuellement les ceintures IBF, WBO et WBA, et Higgins évaluera le meilleur itinéraire de Parker vers un autre combat pour le titre mondial.

Image:

Joseph Parker est devenu un challenger potentiel de l’IBF



« Cela dépend de l’offre », a déclaré Higgins Sky Sports. « Son [Hrgovic fight] quelque chose dont nous aurions à discuter en tant qu’équipe et à peser les risques et les rendements.

« De toute évidence, Joseph est classé assez haut dans trois des quatre organes de sanction crédibles. Il n’a pas besoin de se précipiter dans le mauvais combat avec l’un d’entre eux, mais si quelqu’un doit prendre contact et faire une offre, ce sera toujours pris en considération.

« Il [Parker] ferait véritablement face à n’importe qui, n’importe où, si c’est la bonne opportunité et le bon moment.

« Une offre doit être mise sur la table pour qu’elle soit considérée. »

















3:58



Joshua vs Fury est un « accord conclu », déclare le promoteur Eddie Hearn



Les ceintures unifiées de Joshua seront en jeu dans un combat pour le titre mondial incontesté contre le champion WBC Tyson Fury, qui devrait être confirmé cette semaine.

Mais Higgins a reconnu que Joshua et Fury devaient se battre consécutivement, ce qui signifie qu’un challenger obligatoire ne recevrait pas de chance pour le titre mondial dans un proche avenir.

« Chaque poids lourd essaie de devenir champion du monde, puis de l’unifier ou de le défendre, c’est donc le plan bien sûr », a déclaré Higgins.

« Je ne sais pas quels sont les contrats pour Fury et Joshua. On parle de deux combats, mais je ne sais pas quand, donc je pense que quiconque est obligatoire devrait attendre dans la file d’attente et il pourrait devoir faire le service. autres obligatoires en premier.

« Cela dépend du mensonge du terrain. Je pense que même si vous vous retrouvez dans un poste obligatoire, vous attendez peut-être encore un an ou plus pour un titre, sous réserve de ce qui se passe. »

















0:55



Regardez les moments forts alors que Parker est descendu de la toile pour vaincre Derek Chisora



Parker est auparavant devenu un challenger obligatoire de l’IBF en battant Carlos Takam en 2016, mais a ensuite tourné son attention vers la ceinture WBO vacante, battant Andy Ruiz Jr aux points pour devenir le champion WBO plus tard cette année-là.

Le joueur de 29 ans a réussi deux défenses du titre WBO avant de subir une perte de points lors d’un affrontement d’unification avec Joshua en 2018.