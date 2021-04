Joseph Parker sera sur le point de se battre pour une ceinture mondiale des poids lourds « fragmentée » s’il peut démolir les ambitions de titre persistantes de Derek Chisora, déclare le promoteur Eddie Hearn.

Le Néo-Zélandais affronte Chisora ​​le 1er mai en direct sur Sky Sports Box Office, et la victoire renforcerait sa position élevée dans le classement; il est troisième avec le WBO et sixième avec l’IBF et le WBC.

Anthony Joshua et Tyson Fury ont signé un contrat de deux combats, à commencer par un combat pour le titre mondial incontesté cet été, et Hearn pense que Parker serait bien placé pour contester si les ceintures étaient annulées en 2022.

















0:55



Derek Chisora ​​ravive sa rivalité avec Joseph Parker le 1er mai



« Cela va juste partir, dès la première cloche, ce combat », a déclaré Hearn Sky Sports.

«En fait, Joseph Parker est juste là-haut, depuis sa victoire sur Junior Fa. Il est parmi les cinq premiers, les six premiers avec quelques organes directeurs maintenant.

« S’il bat Chisora, quand ces ceintures se fragmenteront probablement en 2022, c’est un combat vraiment important pour lui. »

L’ancien champion de la WBO devait affronter Chisora ​​en octobre 2019, mais une morsure d’araignée a entraîné l’annulation du combat.

Chisora ​​a plutôt battu David Price, bien que sa récente résurgence ait été bloquée par une perte de points contre Oleksandr Usyk en octobre dernier.

«Parfois, je pense que les gens n’accordent pas assez de crédit à Del Boy», a déclaré Hearn.

« Il a perdu un combat compétitif contre Oleksandr Usyk, qui est un grand champion poids-cruiser incontesté livre pour livre.

















0:59



Regardez les temps forts de Usyk vs Chisora



«Le style de Parker lui conviendra beaucoup mieux.

« Les deux gars font équipe avec une nouvelle équipe d’entraînement. Super, grands hommes. Andy Lee, bien sûr, dans le coin de Joe Parker, et Buddy McGirt dans le coin de Chisora. Ça va être une bataille intéressante. »

Chisora ​​sait qu’une victoire est essentielle pour raviver ses espoirs de défier une ceinture mondiale.

« Pour ‘Del Boy’, bien sûr, c’est le dernier jet de dés, dans un gros combat de poids lourds », a ajouté Hearn.

«Quand ne nous a-t-il pas offert autre chose que des divertissements incroyables?

« Peu importe que ce soit Dillian Whyte 1, Dillian Whyte 2, Szpilka. Takam a été l’un des combats les plus excitants que j’ai jamais vu. Usyk ici et le combat Parker ne sera pas différent. »