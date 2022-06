Joseph Parker contre Joe Joyce – Le promoteur Ben Shalom fait une «grosse offre» pour le choc des poids lourds | Nouvelles de boxe

Un affrontement entre les rivaux poids lourds Joseph Parker et Joe Joyce pourrait se produire, a révélé le promoteur de BOXXER, Ben Shalom.

Parker a récemment signé un nouvel accord promotionnel avec BOXXER et Shalom a fait une offre pour organiser le combat de Joyce sur Sky Sports.

« Nous avons fait une grosse offre. C’est un combat qu’il [Parker] veut », a déclaré Shalom Sky Sports Nouvelles. « Il veut toujours les gros combats. Nous avons fait une grosse offre à Joe Joyce. »

Image:

Parker est à la recherche de combats de haut niveau





Joyce est promu par Frank Warren et boxe Christian Hammer le 2 juillet. Shalom cherche à faire combattre Parker plus tard cette année.

« Je sais qu’ils ne voudront pas que Joe aille sur la plate-forme Sky, mais pour moi, c’est un gros combat. Alors pourquoi ne pas augmenter votre profil, avoir un gros combat sur Sky Sports Box Office et toujours revenir », a déclaré Shalom.

« La grande chose à propos de Joseph est qu’il veut combattre tout le monde et je l’attends dans un grand combat en septembre, octobre. »

Une revanche avec Dillian Whyte est un autre combat de haut niveau que Parker vise.

Image:

Joe Joyce est l’un des principaux prétendants aux poids lourds





Le prochain combat du Néo-Zélandais aura des implications au niveau mondial. Parker est un ancien champion et se rapproche d’une autre chance de remporter un titre mondial.

« Il est très, très bien classé avec la WBO et la WBC. C’est une question de temps », a ajouté Shalom.

« Il a 30 ans. Il est beaucoup plus jeune que beaucoup de poids lourds maintenant et il n’a pas subi beaucoup de punitions non plus. Il va de mieux en mieux avec [trainer] Andy Lee. Il approche de son apogée maintenant. C’est son objectif. Il veut un autre titre mondial.

« C’est l’un des plus jeunes champions du monde que nous ayons vus et il veut recommencer. »