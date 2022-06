Joseph Parker appelle ensuite Dillian Whyte ou Joe Joyce : « Je peux les assommer n’importe lequel d’entre eux ! » | Nouvelles de boxe

L’ancien champion Joseph Parker s’attend à se battre au Royaume-Uni cet automne et appelle les poids lourds britanniques Dillian Whyte et Joe Joyce.

Cela fait partie de son plan en trois étapes pour remporter à nouveau un titre des poids lourds après avoir signé un nouvel accord promotionnel avec BOXXER.

« Je crois de tout mon cœur que je peux être à nouveau champion du monde. Je sais qu’il y a beaucoup de supporters, je sais qu’il y a beaucoup de sceptiques mais je m’en fiche. Je veux y aller et tout donner ont », a déclaré Parker Sports du ciel.

« Je combattrai n’importe quel poids lourd là-bas, peu importe qui c’est. Je veux combattre les poids lourds les plus gros et les plus méchants parce que je sais ce que je peux faire quand j’ai un bon camp et je suis mentalement concentré sur le combat. »

L'ancien champion du monde des poids lourds Joseph Parker a montré qu'il pouvait mélanger une vitesse de main floue avec une puissance dévastatrice



Parker a déjà combattu Whyte mais est catégorique sur le fait qu’il peut venger cette perte. « Dillian Whyte est un autre grand combat, il vient de perdre contre Tyson Fury mais nous avons eu un très bon combat en 2018, un combat très divertissant et un combat très serré. Si nous le reprenons, je prendrai le dessus sur lui », a déclaré Parker.

« Dillian Whyte a été assommé plusieurs fois maintenant, mais cela ne signifie pas qu’il a un menton faible, cela signifie simplement que les gars qui l’ont combattu ont décroché de très bons coups au bon moment, des coups précis et durs. »

C’est ce que le Néo-Zélandais compte faire. « Je sais que je peux frapper n’importe qui, je dois juste décrocher ce coup de poing. Je sais que je ne l’ai pas montré ces derniers temps, mais le moment viendra où je commencerai à décrocher les gros coups », a-t-il déclaré.

Il inclut le dur Londonien Joe Joyce dans cette catégorie. « Il a été secoué à plusieurs reprises et a dit que si je fais tout bien au camp d’entraînement, préparez-vous du mieux que je peux et faites tout correctement, [I can]. Je sais qu’il y a beaucoup plus à donner et beaucoup plus à montrer. J’ai juste besoin de plus de temps avec Andy Lee [Parker’s trainer]j’ai besoin de plus de temps au Royaume-Uni pour travailler sur ces choses », a déclaré Parker. « Je peux faire des affaires sur Joe Joyce. »

C’est un combat qui fait actuellement l’objet de discussions. « C’est un combat qui peut encore arriver, le combat de Joe Joyce. Je sais que Ben Shalom [Parker’s new promoter] est en pourparlers avec Frank Warren et son équipe et Joe Joyce et son équipe, donc c’est un combat que nous pouvons mener. »

Ben Shalom confirme que Boxxer a signé un accord à long terme avec Joseph Parker et Sky Sports



Joyce est un concours attrayant en soi, mais le battre rendrait Parker obligatoire pour la ceinture de championnat WBO détenue par Oleksandr Usyk.

Parker s’est entraîné avec Andy Lee au camp avec le leader des poids lourds Tyson Fury. Mais si Whyte s’était retiré de son défi d’avril contre Fury, Parker était sur le point d’intervenir lui-même. Tyson avait fait de lui le stand-by.

« Pendant le camp, quand il en a parlé, je restais prêt et je restais préparé », a expliqué Parker. « Voir comment il fonctionnait, voir comment il bougeait. Si Whyte ne se présentait pas, j’aurais l’opportunité de me battre pour le titre mondial et d’être bien payé. J’étais payé pour rester prêt, alors il s’est occupé de moi dans les deux sens. «

Parker s’attend également à ce que la retraite de Fury soit de courte durée. « Lorsque vous êtes champion du monde, lorsque vous êtes au sommet de votre forme, il est très difficile de s’éloigner du sport en sachant que vous pouvez encore donner plus », a expliqué Parker.

« Il va falloir beaucoup d’argent pour le remettre dans la boxe et sur le ring et pour la bataille. Je ne pense pas qu’il devrait prendre sa retraite. Je pense qu’il devrait combattre le vainqueur hors de [Anthony] Josué et [Oleksandr] Usyk et celui qui gagne est le meilleur au monde en ce moment et il devrait donc revenir et combattre le vainqueur. »

Image:

Joseph Parker est déterminé à redevenir un champion des poids lourds





Il pense que ce serait Fury par KO, contre l’un ou l’autre. « Ce sont tous les deux de grands combattants, Joshua et Usyk, je vois juste que Tyson est trop pour eux. Tout le monde va dire que je suis partial parce que je m’entraîne avec Tyson et nous sommes très proches. Si je prends du recul en tant qu’ami et pense boxe, il est trop, capable de mettre la pression, capable de se battre sur le pied arrière, très bon mouvement », a déclaré Joseph. « S’il a l’opportunité de combattre l’un de ces gars, je pense qu’il les assommerait. »

Malgré son amitié avec Fury, il est déterminé à revenir lui-même au plus haut niveau. « C’était un de mes objectifs d’être champion du monde et je l’ai atteint, grâce à toutes les personnes impliquées qui m’ont aidé à y arriver. Mais cette fois, je veux être champion et je le fais pour moi et pour moi-même. famille », a-t-il dit. « J’ai l’impression que la passion et la motivation sont bien plus que ce que j’avais auparavant.

« Je ne peux pas vraiment déterminer comment cela va se passer, mais je compte deux ou trois combats et ensuite je peux le refaire. »

« J’ai hâte d’être de retour pour combattre les meilleurs combats, j’ai hâte d’être de retour au Royaume-Uni », a ajouté Parker. « Les fans là-bas sont les meilleurs que j’ai vus.

« Septembre, octobre, nous avons quelque chose qui nous attend très bientôt. »