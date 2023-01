Joseph Parker à la recherche d’une « finition explosive » contre Jack Massey | ‘Anthony Joshua, Dillian Whyte, si vous cherchez un combat, venez me voir’ | Nouvelles de boxe

Joseph Parker est à la recherche d’une “finale explosive” lorsqu’il combat Jack Massey le 21 janvier.

Parker, un ancien champion du monde des poids lourds WBO, est catégorique sur une victoire spectaculaire sur la sous-carte de Chris Eubank Jr contre Liam Smith, en direct sur Billetterie Sky Sportsle mettra en place pour des combats encore plus importants plus tard cette année.

Joe Joyce a battu Parker en décembre et est maintenant dans le cadre pour un tir à Tyson Fury ou Oleksandr Usyk.

Joseph Parker entre en guerre avec Joe Joyce





Cela signifie que Parker doit se regrouper, mais il reste encore beaucoup d’autres cibles chez les poids lourds.

“Jack a toute mon attention maintenant et il va l’avoir”, a déclaré Parker Sports du ciel. “Il peut atteindre les poids lourds mais ça va être un réveil brutal.

“S’il retire quelque chose de mon dernier combat, c’est une erreur”, a ajouté le Néo-Zélandais. “Je vais montrer quelque chose de mieux.

“[Joyce] était le meilleur homme ce jour-là et ce jour-là, je lui ai donné tout ce que j’avais et ce n’était pas assez bien. Ce jour la. Si je pouvais aligner quelques combats ou quelques bonnes victoires, j’aimerais avoir une revanche avec lui.”

Parker sait que dans la boxe poids lourds, de nouvelles opportunités peuvent surgir soudainement.

Parker est un puncheur dangereux qui a battu Derek Chisora ​​deux fois et a combattu Anthony Joshua et Dillian Whyte avant





“J’adorerais combattre à nouveau Dillian Whyte, je pense que ce premier combat [we had] était très excitant et encore ce jour-là, il était le vainqueur et il a eu raison de moi. Il n’y avait pas grand-chose dedans”, a déclaré Parker. “Si je peux obtenir une bonne victoire sur Jack, cela pourrait être le prochain.

Son équipe a contacté Anthony Joshua pour sonder un autre match revanche potentiel. “David Higgins, mon manager a envoyé un message à Matchroom [to ask] si Joshua avait besoin d’un combat mais que nous n’avions pas de réponse”, a révélé Parker.

“Il doit combattre quelqu’un. Je sais qu’il cherche un entraîneur ou travaille avec quelques entraîneurs en Amérique, mais si AJ veut un combat, laissez-moi finir Jack, si vous cherchez un combat, venez me voir. Dillian Whyte , si tu cherches un combat, je suis disponible, après m’être occupé de Jack. Même Joe Joyce, si tu veux un autre combat et que personne ne veut te combattre, repartons. Je m’en fiche.

“Je n’ai aucune inquiétude à combattre qui que ce soit.”

Pour réaliser ces plans, il aura besoin d’une victoire dominante sur l’homme local Massey à l’AO Arena de Manchester le 21 janvier.

Parker cherche à se remettre en lice pour le titre





“Je sais où je suis maintenant et je dois me reconstruire et la personne devant moi maintenant est Jack et Jack a demandé ce combat et il va l’obtenir”, a déclaré Parker.

“J’ai quitté ma famille pour Noël et le Nouvel An, je me suis entraîné à Morecambe… Je vais faire en sorte que ça en vaille la peine en le battant, en l’écrasant du mieux que je peux.

“Après une perte comme celle-là, vous devez revenir et montrer un meilleur compte de vous-même et c’est ce que je veux faire”, a-t-il poursuivi.

“La finition explosive est ce que nous voulons tous. Il est peut-être un peu difficile à cerner et je l’ai étudié et c’est un dur à cuire. Mais je ne pense pas qu’il soit à mon niveau.

“Peut-être qu’il a vu quelque chose lors du dernier combat sur lequel il pourrait travailler pour essayer de m’attraper. Mais mon objectif est d’aller là-bas et de l’écraser et de commencer l’année en beauté.”

