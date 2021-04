Joseph O’Brien est un entraîneur qui ne veut pas que la période de sécheresse actuelle se termine car il pense que cela aidera les chances de Thunder Moon dans les Qipco 2000 Guinées.

Gagnant impressionnant des National Stakes on Irish Champions Weekend à son deuxième départ – où le récent vainqueur de Craven Master Of The Seas était quatrième – le poulain de Zoffany a terminé troisième du Dewhurst lors de sa dernière sortie.

Bien qu’il n’ait pas été déshonoré derrière la basilique Saint-Marc et Wembley, tous deux entraînés par son père Aidan O’Brien, l’ancien champion jockey estime qu’un terrain plus rapide pourrait l’aider à renverser la situation.

« Il a très bien hiverné. Évidemment, nous l’avons mis à l’écart après le Dewhurst, mais j’étais très satisfait de cette course. Le terrain a été un peu lent sur nous et nous n’étions probablement pas dessinés dans la position parfaite, mais c’était un très bon courez », a déclaré O’Brien au podcast quotidien de Nick Luck.

«Le plan de tout l’hiver a été d’aller directement aux Guinées et de ne pas avoir de préparation. Il est en forme.

«Sa victoire aux National Stakes a été une très bonne performance. C’était une course très compliquée, mais il s’est sorti des ennuis et a montré un virage fantastique.

« Tourner le pied et la vitesse sont probablement ses deux attributs, il aimerait un peu de terrain ferme car il est un grand voyageur avec un tour de pied, ce qu’il a montré à plusieurs reprises la saison dernière. Ce serait très important pour nous que le terrain est bon ou meilleur. «

Thunder Moon est actuellement le quatrième favori de la Newmarket Classic, les deux qui l’ont battu au Dewhurst devant lui dans les paris.

« Je ne sais pas s’il est plus classe (que les deux qui l’ont battu au Dewhurst), mais je pense probablement que nous sommes le cheval le plus rapide », a déclaré O’Brien.

« Nous avons très bien voyagé à travers la Dewhurst et avons regardé le vainqueur, mais le jour où il y avait un biais sévère sur le rail, nous avons été tirés de l’autre côté et le sol était aussi lent, donc j’ai pensé que c’était une course fantastique. .

«Lorsque nous avons interrompu la course par la suite, nous étions très fiers de sa course, nous sommes impatients de les affronter à nouveau sur ce que nous espérons être plus rapide.

«Son pedigree suggère qu’il restera plus loin, je suis assez confiant sur le kilomètre, mais après cela, je ne suis pas sûr de savoir jusqu’où il irait car c’est un cheval assez rapide.

« Je dirais que Declan McDonagh est le plus susceptible de rouler à Newmarket et nous partirons de là, mais cela n’a pas encore vraiment été discuté. J’imagine que ce sera Declan car il entretient de bonnes relations avec lui. »

O’Brien a également une chance en direct dans les 1000 Guinées avec Pretty Gorgeous, la gagnante des Fillies ‘Mile.

« Elle est également en forme, je suis content de la façon dont elle a hiverné. C’est une grosse jument puissante et le plan est d’y aller directement », a-t-il déclaré.