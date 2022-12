Joseph ‘Jo Mersa’ Marley, petit-fils de Bob Marley, est mort à 31 ans

Le musicien Joseph “Jo Mersa” Marley, le petit-fils de la superstar du reggae Bob Marley, est mort à 31 ans.

Le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, a confirmé la nouvelle sur son Twitter.

Il a écrit en partie : “Mes sincères condoléances aux amis et associés de Joseph et à la fraternité de la musique Reggae et aux fans du monde entier. Son décès prématuré à l’âge de 31 ans est une énorme perte pour la musique alors que nous nous tournons vers la prochaine génération. .”

“Puisse-t-il trouver la paix éternelle alors que nous pleurons sa perte pendant cette saison de bonne volonté où nous célébrons avec notre famille et nos amis notre amour les uns pour les autres.”

Bien qu’une cause officielle de décès n’ait pas encore été rendue publique, Radio WZPP à Miami a partagé que Marley avait été retrouvé dans sa voiture et serait décédé d’une crise d’asthme.

Marley est né en Jamaïque de Stephen Marley, également un musicien jamaïcain notable, mais a déménagé en Floride plus tard dans sa vie. Il a fréquenté le Miami Dade College et a étudié l’ingénierie de studio.

Selon son Instagram, sa dernière représentation a eu lieu à Fort Lauderdale, en Floride, le 13 novembre.

En 2014, Marley a sorti son premier EP intitulé “Comfortable”. En 2021, il a sorti “Eternal”.

Marley laisse derrière lui une femme Qiara et sa fille Sunshine.

Après sa mort, les fans et les admirateurs ont inondé la section des commentaires de Marley sur Instagram, y compris le musicien maison Gordo.

Il a simplement écrit “Légende”.

