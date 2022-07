Joseph Goulet, vétéran du jour J, décède le 4 juillet à 99 ans

PORTSMOUTH, NH (AP) – Joseph Raymond Goulet, un vétéran qui a débarqué sur Omaha Beach en Normandie, en France, le jour J, est décédé.

Le résident du New Hampshire est décédé le 4 juillet. Il avait 99 ans.

Né à Lawrence, dans le Massachusetts, de parents émigrés du Canada, Goulet s’est volontairement enrôlé dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, selon une nécrologie. Ses compétences en mathématiques et en organisation l’ont conduit aux forces de service de l’armée – aujourd’hui le corps de quartier-maître de l’armée.

Lorsque les responsables de l’armée ont réalisé que Goulet parlait et lisait couramment le français, il a été envoyé à la 1re division d’infanterie de l’armée pour utiliser ces compétences linguistiques pour se connecter avec les dirigeants français locaux et aider à ouvrir des routes vers les objectifs de l’armée à l’intérieur des terres après l’invasion.

Le 6 juin 1944, il débarque avec la première vague de la 1st Infantry Division à Omaha Beach, mais ne finit jamais par avoir à utiliser ses compétences en français.

Au cours de l’avancée rapide vers l’Allemagne, Goulet a conduit des camions chargés de carburant, de munitions et d’autres fournitures nécessaires vers les lignes de front en progression. Il est devenu membre de ce qui est devenu connu sous le nom de “Red-Ball Express” qui dirigeait des convois de camions sans escale, quels que soient l’ennemi, la météo ou d’autres obstacles.

Pendant une grande partie du reste de sa vie, Goulet a porté le même vieux portefeuille en cuir abîmé qui l’a accompagné partout tout au long de la guerre.

Après la guerre, il a occupé plusieurs emplois dans l’industrie de l’alimentation électrique avant de prendre sa retraite et de s’installer définitivement dans le New Hampshire.

En janvier 2021, Goulet était au centre d’une célébration d’anniversaire devant les appartements Margeson, où il vivait, selon le Portsmouth Herald.

Agé de 98 ans à l’époque, Goulet avait prévu de passer son anniversaire seul dans sa résidence à cause de la pandémie de coronavirus. Une poussée sur les réseaux sociaux a conduit à l’écriture et à l’envoi de 3 000 cartes d’anniversaire, y compris des 50 États et d’aussi loin que l’Afghanistan.

Goulet laisse dans le deuil plusieurs enfants et petits-enfants.

The Associated Press