Joseph Boakai : le nouveau président du Libéria relève un défi de taille

Par Moses Kollie Garzeawu et Farouk Chothia

à Monrovia et Londres

22 janvier 2024, 01h19 GMT

Moqué par ses détracteurs sous le nom de “Sleepy Joe”, Joseph Boakai, 79 ans, est sur le point de prêter serment en tant que président le plus âgé de l’histoire du Libéria après avoir remporté une victoire au second tour des élections de novembre, avec l’aide d’un ancien commandant rebelle.

Cela marquera un changement de génération, puisque M. Boakai prendra les rênes du pouvoir après le plus jeune dirigeant élu du pays, George Weah.

L’ancienne star internationale du football a accédé à la présidence à l’âge de 51 ans après avoir battu M. Boakai aux élections il y a six ans, mais a perdu cette fois-ci par un peu plus de 20 000 voix.

Pour Rodney Sieh, rédacteur en chef du site d’information libérien FrontPage Africa, la victoire de M. Boakai n’est pas une surprise.

“Les gens en avaient assez de l’administration Weah – de sa corruption et de son opulence, de ses voitures tape-à-l’oeil et de ses restaurants chics. Un responsable de la présidence a même jeté une bouteille de champagne Moët sur une voiture tape-à-l’œil qu’il avait achetée pour sa femme et a mis une photo sur les réseaux sociaux. médias.

“Les électeurs se demandent comment les fonctionnaires peuvent mener un tel style de vie alors que les gens ordinaires ont de plus en plus de mal à se nourrir et à payer les frais de scolarité de leurs enfants”, a-t-il déclaré à la BBC.

M. Boakai a gagné malgré le fait que pendant des années il a été ridiculisé par ses opposants et par certains Libériens ordinaires sur les réseaux sociaux, après avoir semblé somnoler lors de réunions publiques – une accusation que ses collaborateurs nient, affirmant que ses petits yeux et ses paupières tombantes donnent cette impression. .

Pour améliorer son image, M. Boakai a cette fois-ci souvent porté des lunettes de soleil foncées pendant la campagne électorale. Mais des inquiétudes subsistent quant à sa forme physique et à sa santé, d’autant plus que son mandat prendra fin à l’âge de 85 ans.

“Boakai n’a pas beaucoup voyagé dans les différents comtés pour faire campagne pour les élections. Il dit qu’il est en bonne santé, mais nous savons qu’il porte un stimulateur cardiaque en raison d’une maladie cardiaque”, a déclaré M. Sieh.

Avant les élections, M. Boakai avait rejeté les inquiétudes concernant sa santé. “L’âge devrait être une bénédiction pour ce pays”, a-t-il déclaré à la BBC. Il a dit se considérer comme “un homme vieux, qui est sage, un homme sain et un homme engagé pour la cause du pays”.

M. Boakai a été vice-président du gouvernement d’Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la paix, jusqu’en 2018, et s’est présenté à la présidence sous la bannière du Parti uni (UP).

Gyude Moore, chercheur principal au Centre pour le développement mondial, basé aux États-Unis, a déclaré que ce qui comptait pour beaucoup en faveur de M. Boakai était que les électeurs le considéraient comme un homme de confiance après les scandales de l’administration Weah.

“Il est impliqué dans la politique libérienne d’une manière ou d’une autre depuis des décennies. Il est considéré comme un homme d’État plus âgé”, a déclaré M. Moore, qui a été ministre dans le gouvernement Sirleaf et a bien connu M. Boakai.

“Je pense qu’il sera un gestionnaire compétent, et j’attends de lui qu’il donne des postes ministériels à des personnes qui étaient vice-ministres et ministres adjoints dans notre administration. Le gouvernement aura donc l’expérience qui manquait à l’administration Weah”, a déclaré M. Moore à la BBC. .

Source des images, Jérémie Koung/Facebook Légende, Jérémie Koung était le candidat à la vice-présidence de Joseph Boakai lors des élections de novembre

Mais l’homme à surveiller dans le nouveau gouvernement est Jeremiah Koung, qui est passé du statut de vendeur ambulant à celui d’homme d’affaires et de législateur – et qui doit maintenant prêter serment en tant que vice-président à l’âge de 45 ans.

“Je pense que le choix de Koung comme candidat à la vice-présidence par Boakai a adouci le débat. [around his age]et a incité de nombreux Libériens à se rapprocher de l’alliance du Parti de l’Unité”, a déclaré à la BBC l’analyste politique basé au Libéria, Daniel Sando.

M. Moore a décrit M. Koung comme « jeune et énergique ».

“Il aura forcément des ambitions présidentielles et exigera un rôle substantiel au sein du gouvernement”, a ajouté M. Moore.

M. Koung est issu du parti Mouvement pour la reconstruction et la démocratie (MRD), dirigé par Prince Johnson – un pasteur et législateur qui était autrefois un commandant rebelle. Ses forces ont capturé de manière tristement célèbre Samuel Doe, alors dirigeant militaire, en 1990, avant de le tuer et de lui trancher les oreilles, sous les yeux de M. Johnson.

Le meurtre a été filmé sur une cassette vidéo à l’ancienne et des copies ont été largement distribuées par les hommes de M. Johnson alors qu’ils célébraient la mort de M. Doe.

“Johnson est désormais un faiseur de rois dans la politique libérienne”, a déclaré M. Moore, soulignant qu’il bénéficie d’un fort soutien à Nimba, le deuxième comté le plus peuplé du Libéria et le principal champ de bataille pour les élections.

“Lors des élections de 2017, Prince Johnson a soutenu Weah et c’est pourquoi il a gagné. Mais il a soutenu Boakai lors de cette élection, affirmant que Weah n’avait pas tenu ses promesses.

“Nous ne savons pas encore quelles promesses Boakai lui a faites pour obtenir son soutien, mais son candidat a obtenu la vice-présidence. Koung est populaire parmi les jeunes, notamment à Nimba, et contribue à combler le fossé générationnel”, a déclaré M. Moore. .

Légende, Prince Johnson (au chapeau rouge) a aidé George Weah à gagner il y a six ans, mais l’a maintenant abandonné

Ayant forgé une alliance avec le parti de M. Johnson, il est peu probable que M. Boakai cède aux demandes de certains groupes de la société civile visant à créer un tribunal pour crimes de guerre.

“Les familles ont souffert à cause de la guerre et il y aura toujours une demande de justice”, a déclaré M. Moore.

“Mais le Libéria n’a obtenu la paix qu’après s’être engagé à ce qu’il n’y ait pas de poursuites. La paix a prévalu et toute une génération a grandi dans une démocratie – contrairement à ma génération, qui a vécu la guerre.”

M. Sieh a déclaré que le grand défi du nouveau gouvernement sera de faire face à la crise économique du pays.

“L’économie du Libéria dépend fortement des importations et, d’après ce que j’ai entendu, la banque centrale ne dispose pas de suffisamment de devises pour acheter des marchandises. Nous n’avons suffisamment d’essence que jusqu’au 20 mars. Même le riz – notre aliment de base – est importé. un problème récurrent et les prix ne cessent de grimper.

“L’administration Boakai devra donc trouver des solutions rapidement, sinon elle pourrait se retrouver confrontée à des protestations dans les prochains mois”, a déclaré M. Sieh.

Pour M. Sando, M. Boakai doit se concentrer sur la répression des cartels de la drogue qui détruisent la vie de nombreux jeunes Libériens au chômage.

“Les jeunes sont les plus défavorisés de la société libérienne. La plupart d’entre eux sont des toxicomanes et des toxicomanes”, a déclaré M. Sondo.

La drogue la plus récente à inonder les ghettos du Libéria est le kush. Considéré comme un mélange de cannabis, de produits chimiques et de médicaments, il est bon marché mais ses effets sont dévastateurs, obligeant les jeunes hommes à se promener comme des zombies au milieu de la circulation dans la capitale, Monrovia.

Parfois, les habitants se réveillent pour trouver deux ou trois cadavres gisant au bord de la route – on soupçonne que c’est Kush qui les a tués, bien qu’il n’existe aucune preuve médicale au Libéria pour le confirmer.

Les toxicomanes sont un tragique rappel des problèmes socio-économiques profondément enracinés du Libéria et de la nécessité pour M. Boakai de faire ce que ses prédécesseurs n’ont pas fait : les aider à devenir, comme le dit M. Sando, « une meilleure version d’eux-mêmes ».

Vous pourriez également être intéressé par :