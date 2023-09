Joseph Biggs, membre des Proud Boys, condamné à 17 ans de prison pour son rôle dans l’émeute du Capitole

Joseph Biggs, ancien membre des Proud Boys, a été condamné jeudi à 17 ans de prison pour un complot manqué visant à maintenir Donald Trump au pouvoir après la dernière élection présidentielle, dans le cadre de l’une des poursuites les plus importantes liées à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Les procureurs avaient requis une peine d’au moins 27 ans pour l’organisateur du groupe d’extrême droite, ce qui aurait été la plus longue peine jusqu’à présent en relation avec les émeutes du Capitole.

« Je sais que j’ai fait une erreur ce jour-là », a déclaré Biggs au juge de district Timothy Kelly juste avant d’être condamné, « mais je ne suis pas un terroriste ».

Un jury fédéral à Washington, DC, a déclaré Biggs, l’ancien vétéran de l’armée américaine d’Ormond Beach, en Floride, et trois autres personnes coupables de complot séditieux en mai après avoir entendu des dizaines de témoins pendant plus de trois mois de procès. Ces autres accusés comprenaient le leader des Proud Boys, Enrique Tarrio de Miami, ainsi que les chefs de section du groupe Ethan Nordean d’Auburn, Washington, et Zachary Rehl, originaire de Philadelphie.

Enrique Tarrio est vu lors d’un rassemblement de soutien à Donald Trump à Washington, DC, le 14 novembre 2020, quelques jours après l’élection présidentielle. (Hannah McKay/Reuters)

Tarrio, Nordean, Biggs et Rehl ont également été reconnus coupables d’entrave à la certification par le Congrès de la victoire électorale de Joe Biden et d’entrave à l’application de la loi, ainsi que de deux autres accusations de complot.

Rehl devrait être condamné plus tard jeudi, et les autres dans les prochains jours.

Le ministère de la Justice n’avait pas jugé une affaire de complot séditieux depuis une décennie avant qu’un jury ne condamne un autre chef de groupe extrémiste, Stewart Rhodes. Contrairement à Biggs, le fondateur des Oath Keepers, Rhodes, s’est montré provocateur, se décrivant comme un dissident politique, puisqu’il a été condamné plus tôt cette année à 18 ans de prison.

Le chef a encouragé les membres

L’épine dorsale du dossier du gouvernement contre les Proud Boys consistait en des centaines de messages échangés jusqu’au 6 janvier qui montrent le groupe d’extrême droite colportant les fausses allégations de Trump selon lesquelles une élection volée et échangeant des craintes sur ce qui se passerait lorsque Biden prendrait ses fonctions.

Tarrio n’était pas au Capitole mais les a encouragés de loin en écrivant sur les réseaux sociaux : « Faites ce qui doit être fait ».

Zachary Rehl, à gauche, et Ethan Nordean, membres des Proud Boys, sont présentés à Washington, DC, le 6 janvier 2021. (Carolyn Kaster/Associated Press)

« Ne vous y trompez pas… nous l’avons fait », a écrit Tarrio aux autres chefs de groupe plus tard dans la journée. Il a également publié des messages encourageants sur les réseaux sociaux pendant l’émeute, exprimant sa fierté pour ce qu’il a vu se dérouler au Capitole et exhortant ses partisans à y rester.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’il n’y avait aucun projet d’attaquer le Capitole ou d’empêcher la certification par le Congrès de la victoire de Biden.

L’assaut contre le Capitole a submergé la police, contraint les législateurs à fuir les étages de la Chambre et du Sénat et perturbé la session conjointe du Congrès destinée à certifier la victoire de Biden.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l’attaque. Plus de 600 d’entre eux ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement.

Date fixée pour le procès Trump

Le ministère de la Justice, par l’intermédiaire du conseiller spécial Jack Smith, a également récemment accusé Trump de complot visant à renverser la démocratie américaine, accusant le républicain d’avoir comploté dans les jours précédant l’attaque pour annuler les résultats de l’élection qu’il a perdue.

Trump a été destitué par la Chambre des représentants après l’attaque du Capitole pour incitation à l’insurrection. Cinquante-sept sénateurs, dont sept républicains, ont voté en faveur de la destitution, mais c’était 10 voix de moins que la majorité des deux tiers nécessaire pour une condamnation au Sénat.

Trump, qui est l’un des premiers favoris pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal. Son procès dans cette affaire, l’un des quatre actes d’accusation criminels auxquels il fait face, devrait commencer le 4 mars 2024.

Les origines des Proud Boys remontent à environ une décennie, avec le Canadien Gavin McInnes comme fondateur.

Tarrio, un résident de Miami, dirigeait le groupe néo-fasciste – connu pour ses combats de rue avec des militants de gauche – lorsque Trump a tristement dit aux Proud Boys de « prendre du recul et de rester les bras croisés » lors de son premier débat présidentiel de 2020 avec Biden.