Joseph Baena sur le rôle d’Hercule comme Arnold Schwarzenegger dans ‘DWTS’ – Hollywood Life

Crédit image : Disney+

Vous avez presque dû faire une double prise en regardant Joseph Baena et Daniella Karagach danser pendant Disney+ Night on Danser avec les étoiles. Joseph a joué Hercule pour sa routine de Charleston sur “A Star Is Born” du film Disney. Joseph a parlé avec des journalistes, y compris HollywoodLa Vieà propos de la façon dont papa Arnold Schwarzeneggerqui a joué Hercule dans le film de 1969 Hercule à New Yorkest “tellement fière” de lui.

“J’aime mon père. C’est l’homme le plus intelligent et le meilleur auquel je puisse penser, donc pour être comparé à lui, pour être dans le même personnage qu’Hercule, il a joué Hercule à New York, c’est incroyable. C’est génial. Et qui ne veut pas être comme son père, n’est-ce pas ? C’est génial », a déclaré Joseph.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait jamais voir son père faire Danser avec les étoiles, Joseph a répondu : « Ce spectacle ? Non.” Il a ajouté : « Je ne sais pas [why]mais je vais porter le poids sur celui-ci.

Comme son père, Joseph a adopté le style de vie de la musculation. Cependant, il a remarqué des changements dans son corps depuis qu’il a commencé sa Danser avec les étoiles périple.

« J’ai l’impression de devenir un peu plus maigre. Je perds du poids c’est sûr. C’est définitivement un changement de rythme. C’est beaucoup plus cardio. C’est beaucoup plus central », a révélé Joseph. « Je veux dire, elle me botte les fesses dans la salle de bal. Si vous me suivez sur Instagram, vous me verrez pratiquement trempé de sueur tous les soirs à cause de ces séances d’entraînement, et [it was] une bénédiction déguisée qu’elle a pu se lever pendant la dernière semaine et demie parce que ces flips nous nous sommes battus. J’ai des ecchymoses sous les étincelles ici, et elle n’a pas d’égratignures ni de marques, mais j’ai des égratignures, j’ai des marques… le régime d’entraînement est complètement différent. Le corps change un peu, mais nous sommes toujours gonflés à bloc.

Joseph et Daniella ont réussi la dernière élimination. Sam Champion a été renvoyé chez lui à la fin de Disney + Night. Joseph et Daniella se rendront plus d’une fois dans la salle de bal pour l’événement de deux nuits de l’émission la semaine prochaine.

Avant Disney + Night, Joseph a révélé ce que son père pense de ses nouvelles compétences en danse. “Je continue de le surprendre”, a déclaré Joseph HE. “Il a regardé les trois dernières danses et il n’arrête pas de dire, chaque semaine, il est comme ‘Jésus-Christ, je ne peux même pas croire que tu puisses bouger comme ça!’ Parce que notre famille n’est pas connue pour danser, surtout du côté de mon père.