Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Joseph Baena était tout sourire alors qu’il marchait sur le tapis rouge à la première de son père d’Arnold Schwarzenegger nouvelle émission de télévision Fubar le lundi 22 mai. Le Char L’acteur, 25 ans, avait l’air très heureux de soutenir son père, 75 ans, lors de l’événement, alors qu’il marchait sur le tapis rouge séparé d’Arnold et du reste de la famille.

Joseph portait une chemise blanche à manches courtes et boutonnée, avec les quelques boutons du haut défaits, montrant un collier à chaîne. Il portait également une paire de pantalons noirs serrés et des chaussures habillées assorties. Il a accessoirisé avec une montre avec un bracelet noir, et il avait deux bagues à la main droite. Pendant ce temps, Arnold portait un costume sombre avec une chemise blanche et une cravate rouge.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Arnold et Joseph ont parlé l’un de l’autre lors d’une interview avec Divertissement ce soir. Joseph s’est ouvert sur la qualité d’un père Héros de la dernière action l’étoile est. « C’est incroyable d’avoir un père comme lui, qui est si aimant et si solidaire », a-t-il déclaré. « Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. »

Après que le journaliste ait partagé ce que Joseph avait dit à propos d’Arnold, l’acteur a déclaré qu’il était heureux de partager l’expérience avec son fils. « Je suis content qu’il soit là aujourd’hui, regardant Fubar. Nous nous soutenons. C’est l’important », a-t-il dit.

Joseph et son papa partagent clairement un lien très spécial, et ils semblent vraiment heureux de se soutenir mutuellement dans les projets. Le Danser avec les étoiles alum a rendu hommage à Arnold à quelques reprises, prenant des poses similaires aux photos les plus célèbres du célèbre bodybuilder. Joseph a également pu le faire alors qu’il était un concurrent sur DWTS. Pour l’une de ses routines, il a joué Hercule, tout comme son père l’a fait dans le passé. Il a expliqué à quel point cela était spécial pour lui lors d’une conférence de presse après le spectacle. « J’aime mon père. C’est l’homme le plus intelligent et le meilleur auquel je puisse penser, donc pour être comparé à lui, pour être dans le même personnage qu’Hercule, il a joué Hercule à New York, c’est incroyable. C’est génial. Et qui ne veut pas être comme son père, n’est-ce pas ? C’est génial », a-t-il déclaré.

Plus à propos Arnold Schwarzenegger

Lien connexe En rapport: ‘FUBAR’: Le casting, la date de sortie et tout ce qu’il faut savoir sur le premier spectacle d’Arnold Schwarzenegger

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.