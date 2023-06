Joseph Baena publie des photos de flexion torse nu et ressemble à papa Arnold – Hollywood Life

Joseph Baena25 ans, a rappelé à de nombreux abonnés Instagram son père, Arnold Schwarzenegger, avec sa dernière série de photos. Le fils sosie a posé torse nu dans une salle de sport tout en fléchissant et en portant un short noir. Il portait également des chaussettes blanches et des baskets à carreaux noirs et blancs alors qu’un cône de signalisation était placé sur le sol à côté de lui.

« Oh hé regarde un cône de signalisation! » Joseph s’est exclamé dans la légende des photos. Une fois qu’il les a partagés, il n’a pas fallu longtemps à ses followers pour le commenter et le complimenter. « Tu es vraiment le fils de ton père », a écrit un adepte, faisant référence aux photos musclées torse nu d’Arnold qu’il a prises quand il était plus jeune. « Le fils de la légende ! » s’écria un autre. Un troisième a écrit : « J’ai l’air super mon pote », et un quatrième a écrit simplement mais efficacement : « Wow ».

Ce n’est pas la première fois que Joseph séduit avec ses photos torse nu. Il montre souvent son corps incroyablement tonique dans diverses photos et vidéos. Une vidéo récente comprenait de nombreux clips qui le montraient en train de faire toutes sortes d’entraînements au gymnase. Il a fait certains d’entre eux en solo tandis que d’autres incluaient un compagnon d’entraînement. Il a sous-titré toute la session une routine « » Full Body Circuit « » et cela en a impressionné beaucoup.

Lorsque Joseph ne fait pas la une des journaux avec ses séances d’entraînement, il le fait avec ses séances photo professionnelles. Le beau diplômé de l’université n’a posé qu’une robe noire ouverte, sur diverses photos qu’il a partagées sur sa page de médias sociaux en décembre. Il a choisi de faire référence à la chanson sur le thème de Noël, « Baby, It’s Cold Outside », dans la légende, depuis le message a été partagé près des vacances.

Bien que Joseph ait d’abord attiré l’attention pour être le fils d’Arnold, il a gagné des adeptes tout seul avec ses photos et vidéos de fitness inspirantes. De temps en temps, il partage également des moments mémorables avec son célèbre parent, et Arnold, lui-même, lui donne également des cris réguliers sur sa propre page de médias sociaux. Un message qui ressort était le 24e anniversaire de Joseph en 2021, lorsque la star de « Kindergarten Cop » a déclaré qu’il était « fier » de lui.

« Joyeux anniversaire @projoe2 ! Je suis tellement fier de toi et je t’aime ! » a-t-il écrit en légende de diverses photos de lui et de son sosie d’enfant. « Vous l’écrasez au gymnase, dans votre carrière dans l’immobilier et en tant qu’acteur. Je sais que ce sera une autre année fantastique »,