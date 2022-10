Joseph Baena et Arnold Schwarzenegger s’entraînent ensemble au Gold’s Gym – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Rien de tel qu’une séance de gym père-fils pour vous motiver pour la piste de danse. Joseph Baena rencontré son père, Arnold Schwarzenegger, à l’historique Gold’s Gym de Venice Beach, en Californie, mardi 11 octobre. Arnold, 75 ans, vêtu d’une chemise et d’un short bleu foncé, tandis que Joseph, 25 ans, est resté décontracté avec une chemise grise surdimensionnée et un short d’entraînement noir. Ensemble, Arnold et Joseph ont frappé les machines pour obtenir leurs représentants, avec le Hercule à New York star prouvant qu’il a toujours la volonté de fer qui a fait de lui une icône de la musculation et des films d’action.

Le fils sosie d’Arnold s’est concentré sur sa poitrine pour cet entraînement, frappant la machine à câble croisé pour faire quelques exercices de vol de poitrine. À un moment donné, Joseph a montré ses dents et ressemblait à Arnold à l’époque où le natif autrichien commençait à percer dans le cinéma avec Conan le barbare, Commando, et Prédateur. Pendant la séance d’exercices, Arnold et Joseph ont discuté avec leurs collègues passionnés de fitness.

Cette rencontre survient quelques jours après que Joseph a rendu hommage à son père le Danser avec les étoiles. L’épisode du 10 octobre était “Disney + Night”, et la synergie a vu Joseph et son partenaire, Daniella Karagachdansez sur “A Star Is Born” de Disney Hercule. Les débuts d’acteur d’Arnold remontent aux années 1970 Hercule à New York, et Joseph a parlé de cet hommage après l’épisode. “J’aime mon père”, a-t-il dit. “C’est l’homme le plus intelligent et le meilleur auquel je puisse penser, donc pour être comparé à lui, pour être dans le même personnage qu’Hercule, il a joué Hercule à New York, c’est incroyable. C’est génial. Et qui ne veut pas être comme son père, n’est-ce pas ? »

Joseph a donné aux fans un aperçu du costume sur son Instagram, posant avec lui – tout en montrant son corps déchiré. “Je me suis un peu trop amusé dans le costume de ce soir”, a-t-il sous-titré la vidéo, qui a fait beaucoup de comparaisons avec la performance d’Arnold de Conan le barbare dans le film du même nom.

Dans le numéro de mars 2022 de La santé des hommes, Joseph a parlé du moment où le monde a appris qu’Arnold était son père. Schwarzenegger était marié à Maria Shriver quand il a eu une liaison avec leur gouvernante, Mildred Patricia Baena, aboutissant à la conception de Joseph. Mildred et Arnold ont gardé la paternité de Joseph secrète pendant plus d’une décennie, mais la nouvelle a fini par sortir. Et tout le monde voulait les détails.

« Je me souviens très bien de cette journée », se souvient Joseph. « J’étais en huitième année. Cinquième ou sixième période. Et je suis appelé en dehors de la classe pour partir. Et ma mère est là, et elle dit : ‘On doit y aller, tout le monde découvre qui tu es et qui est ton père.’ » Malgré la tempête médiatique, Joseph a fini par développer un lien fort avec son père, qui se poursuit encore aujourd’hui.