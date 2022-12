Joseph Baena est nu en peignoir : photos – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Joseph Baena a offert à ses fans une petite gâterie de vacances avant Noël en partageant un cliché époustouflant sur ses réseaux sociaux. Le fils de 25 ans de Arnold Schwarzenegger pris à son Instagram le vendredi 16 décembre pour publier une photo en noir et blanc de lui presque nu en posant dans un peignoir ouvert (ci-dessous). Pour marquer la saison des fêtes, il a fait référence à un air classique de Noël en sous-titrant les photos, “bébé, il fait froid dehors”.

Plus à propos Arnold Schwarzenegger

Le jeune fan de fitness avait l’air incroyablement tonique sur les photos, avec ses abdominaux et ses muscles pectoraux en plein écran. Avec un sourire et un flex, Joseph a prouvé les similitudes physiques entre lui-même et son père Arnold, champion de culturisme, est assez choquant.

Encore plus choquant, Joseph ignorait la Flic de la maternelle la star vétérinaire était son père biologique pendant une grande partie de son enfance, selon une interview de 2022 avec La santé des hommes. Joseph est le fils de Mildred Baenaqui était la gouvernante d’Arnold et de sa femme à l’époque, Maria Shriver. Dans l’interview, Joseph a rappelé le jour où le public a découvert que son père était le célèbre acteur. «Je suis appelé hors de classe pour partir. Et ma mère est là, et elle dit : “On doit y aller, tout le monde découvre qui tu es et qui est ton père”, a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en disant que le cirque qui entourait sa vie à cette époque l’affectait plus qu’il ne le pensait. « Votre corps se transforme ; votre esprit se transforme. Et maintenant, ma vie s’est transformée sous mes yeux », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il lui était devenu difficile de faire confiance aux gens pendant ses études.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Cependant, lui et Arnold ont développé une relation amoureuse à partir du chaos. L’ancien gouverneur de Californie a même publié un hommage réconfortant à Joseph à l’occasion de son 24e anniversaire. “Je suis tellement fier de toi et je t’aime !” Arnold a jailli sur son Instagram. “Vous l’écrasez au gymnase, dans votre carrière dans l’immobilier et en tant qu’acteur. Je sais que ce sera une autre année fantastique », a-t-il ajouté.

Lien connexe En rapport: Joseph Baena: 5 choses à savoir sur le fils d’Arnold Schwarzenegger qui est sur ‘DWTS’

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.