Un ancien chef de l’armée a déclaré que lui et 50 autres députés avaient apposé leur signature sur une lettre appelant à la démission de Josep Borrell de l’UE.

Riho Terras, un eurodéputé estonien du Parti populaire européen, est bouleversé par le voyage de Borrell à Moscou la semaine dernière.

Borrell, le chef des affaires étrangères de l’UE, était dans la capitale russe quelques jours après l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny.

Alors que Borrell rencontrait son homologue russe Sergueï Lavrov, Moscou a expulsé trois diplomates européens pour avoir assisté à des rassemblements pro-Navalny.

« La visite en elle-même a été un désastre total », a déclaré Terras dans une interview à Euronews.

Après la conférence de presse de vendredi entre Borrell et Lavrov, Terras a rédigé une lettre très critique adressée à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lui demandant de « prendre des mesures si M. Borrell ne démissionne pas de son propre chef ».

Selon Terras, la lettre a jusqu’à présent été signée par plus de 50 collègues députés européens appartenant à différents partis.

Le texte fait valoir que Borrell « a échoué à plusieurs reprises à défendre les intérêts de l’Union européenne » et a fait de fausses déclarations concernant les sanctions de l’UE.

Terras le fustige également pour avoir approuvé Spoutnik V, le vaccin russe contre le COVID-19, et pour avoir attaqué le « principal allié de l’UE, les États-Unis, sur Cuba ».

Terras vise également Borrell pour ne pas avoir mis fin au voyage quand La Russie a expulsé trois diplomates de l’UE – d’Allemagne, de Pologne et de Suède.

« La Russie a tout fait pour humilier le plus haut diplomate de l’UE », a déclaré Terras à Euronews. « Je comprends que vous voulez avoir un dialogue. Mais si l’un joue au hockey sur glace, l’autre ne peut pas faire de la danse figurative. Et c’est ce qui s’est passé à Moscou: le ministre russe des Affaires étrangères a joué à M. Borrell et l’a humilié. »

Le député européen estime que Borrell devrait suivre l’exemple de Phil Hogan, l’ancien commissaire européen au commerce qui a démissionné en août après avoir assisté à un dîner de golf en Irlande qui a enfreint les restrictions relatives aux coronavirus. Terras pense que Hogan a commis « des crimes bien moindres » que Borrell.

Néanmoins, Terras admet que démissionner d’un poste aussi important que celui du haut représentant pour les affaires étrangères, qui est également vice-président de la Commission européenne, va être difficile. C’est pourquoi il demande à son patron, le président von der Leyen, de se rapprocher du Conseil européen et de demander la démission de Borrell.

« J’espère que notre lettre fera comprendre à la Commission qu’une politique européenne unifiée [on Russia] est nécessaire « , ajoute Terras. » Tout le monde joue ses propres cartes et ce n’est pas acceptable. «

« L’un des [first] des étapes à coup sûr seraient pour l’Allemagne de montrer l’exemple et de sortir [the] projet absolument criminel du Nord Stream 2. «

La défense de Borrell

Pour tenter de défendre sa performance, Borrell a publié dimanche une déclaration de blog où il a parlé d’une « visite très compliquée à Moscou » et d’une « conférence de presse organisée de manière agressive ».

« Les autorités russes n’ont pas voulu saisir cette opportunité pour avoir un dialogue plus constructif avec l’UE. C’est regrettable et nous devrons en tirer les conséquences », a déclaré Borrell.

Dans le post, Borrell admet avoir appris l’expulsion des trois diplomates via les réseaux sociaux.

« Ma rencontre avec le ministre Lavrov et les messages envoyés par les autorités russes lors de cette visite ont confirmé que l’Europe et la Russie se séparent. Il semble que la Russie se déconnecte progressivement de l’Europe et considère les valeurs démocratiques comme une menace existentielle », a écrit le diplomate.

Réagir sur Twitter, Terras appelé la déclaration « larmes de crocodile ».

Lundi après-midi, un porte-parole du Service européen pour l’action extérieure a déclaré que Borrell ne regrettait pas son voyage à Moscou et qu’il avait livré « des positions européennes claires ».

« Il [Borrell] est un diplomate, et la diplomatie consiste à s’engager, s’engager aussi quand ce n’est pas agréable, s’engager aussi avec des partenaires qui sont difficiles, s’engageant dans leur propre terrain, pour venir là-bas et avoir le courage au lieu de crier derrière la clôture « , a déclaré le porte-parole.