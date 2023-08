Joselu prêt pour le rôle principal du Real Madrid si Mbappe reste au PSG

Voici un testeur de connaissances de début de saison pour vous. Nommez le joueur :

– Né en Allemagne, dans la ville la plus célèbre pour sa production Porsche et Mercedes Benz, il a joué au cours des deux dernières saisons pour deux équipes différentes, chacune ayant été reléguée.

– Avant d’avoir 30 ans, cet attaquant n’avait jamais marqué plus de neuf fois dans l’un des huit clubs de première division, dans les trois nations distinctes (Allemagne, Angleterre et Espagne) où il avait joué. Décevant pour le moins.

Soit dit en passant, ce n’est pas une sorte de casse-tête imbattable. Vous le connaissez, et il y a de fortes chances que vous souteniez/admiriez/craigniez le club pour lequel il joue désormais. Au cours des 14 années de carrière de cet homme, il n’avait jamais remporté de trophée senior jusqu’à il y a quelques mois et malgré son pays de naissance, c’était pour l’Espagne. Il s’appelle Jose Luis Mato Sanmartin, né en mars 1990 à Stuttgart.

Vous le connaissez sous le nom de Joselu. Et, s’il n’y a pas d’accord conclu dans le feuilleton apparemment interminable entre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe et le Real Madrid, alors Carlo Ancelotti et Los Blancos dépendra fortement de ce phénomène à floraison tardive pour marquer suffisamment de buts pour gagner la Liga et / ou la Ligue des champions.

C’est vraiment toute l’histoire.

Après le départ de Karim Benzema du Real Madrid, le club a fait appel à Joselu pour combler le vide au poste d’attaquant. (Photo par Omar Vega/Getty Images)

Le truc avec Joselu, bien qu’il ait été relégué séquentiellement avec Alaves puis l’Espanyol, c’est que le football – ou la partie délicate de marquer des tas de buts – est soudainement devenu un jeu d’enfant pour lui une fois qu’il a atteint la trentaine. Un gars qui marquait en moyenne environ sept ou huit buts en championnat par saison, tout en rebondissant entre Hoffenheim, Eintracht Francfort, Hanovre, Stoke City, Newcastle United et Deportivo La Coruna, a soudainement fait irruption 41 fois en 108 matchs pour Alaves et Espanyol – équipes qui étaient assez pauvres pour être relégués.

C’était une éruption. Puis, finalement, il a été choisi pour l’Espagne. Nouvel entraîneur, nouvelle ère, attaquant vieillissant.

Quand Lun Roja jouaient mal à domicile contre une équipe norvégienne sans Erling Haaland en mars dernier, semblant en danger de faire match nul ou de perdre, l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente a jeté sur ce grand attaquant intelligent et sympathique à la 81e minute. Une première internationale, à 32 ans.

Joselu a mesuré l’occasion pendant trois minutes, puis a remboursé son entraîneur sous pression avec deux buts intelligemment pris en l’espace de 130 secondes. L’Espagne avait soudainement les trois points – et un sauveur.

Coupé à la demi-finale de la Ligue des Nations contre l’Italie en juin. Les choses étaient (comme toujours quand c’est La Roja contre. Gli Azurri) délicatement équilibré à 1-1 entre les champions d’Europe et l’équipe de De La Fuente à Enschede, aux Pays-Bas. Arrive Joselu, le chronomètre se précipite vers la prolongation, et avant que quiconque ne puisse prononcer les mots « Non, il ne pourrait sûrement pas recommencer » il coupe habilement le but gagnant.

Au moment de la victoire finale contre la Croatie, le nouveau surhomme espagnol a marqué le premier penalty en fusillade sous une pression fulgurante. Le conte de fées était complet lorsque la « Panenka » de Dani Carvajal a battu Dominik Livakovic pour la victoire.

À ce moment-là, c’était un secret de polichinelle que dès la fin de son service en Espagne, avec cette victoire aux tirs au but contre la Croatie et le trophée de la Ligue des Nations levé triomphalement au-dessus de sa tête, il rejoignait Madrid en remplacement direct de Karim Benzema, lui de 648 apparitions, 24 trophées et 354 buts. Rarement, voire jamais, un attaquant n’a eu une telle moisson d’or au cours de l’hiver de sa carrière – marquer pour le plaisir, devenir instantanément vital pour l’équipe nationale, vainqueur d’un trophée et sautant de jouer dans des équipes de qualité pour la relégation – à avoir un chances de gagner la Ligue des champions.

Joselu n’a été appelé dans l’équipe senior espagnole qu’à l’âge de 32 ans et a fait ses débuts le 25 mars 2023. JOHN THYS/AFP via Getty Images

À Enschede, lors de la finale de la Ligue des Nations, j’ai interrogé Joselu sur la soudaine folie des buts et j’ai suggéré que plus la responsabilité lui était imposée, plus il réagissait. « Plus les saisons passent, mieux je me sens, mentalement et physiquement », a-t-il répondu. « Cela a un grand impact sur vos performances sur le terrain. Il a été prouvé que les meilleurs au monde ont de meilleurs résultats et ont de meilleures statistiques après l’âge de 30 ans. C’est vrai pour moi et je m’amuse vraiment.

« Je veux continuer à faire ça parce que je me sens vraiment jeune et vivant. C’est un moment spécial de ma carrière et je ne veux pas qu’il s’arrête. »

À l’époque, Joselu était sur le point d’affronter un futur coéquipier, Luka Modric. La capacité similaire de l’international croate à continuer d’ignorer le passage des années et, d’une manière ou d’une autre, à s’améliorer était un autre sujet que nous avons abordé.

« Luka est très intelligent – ​​il l’est vraiment », a déclaré Joselu. « Il sait comment gérer chaque phase d’un match. Il est très intelligent – quelqu’un qui profite au maximum des occasions où il pourrait avoir besoin de souffler. Il profite également du fait que ses équipes ont tendance à avoir beaucoup de possession, il a donc l’énergie nécessaire pour récupérer le ballon rapidement.

« Son ambition et sa faim le définissent. À 37 ans, il court et se bat comme s’il essayait de gagner son premier trophée, mais on dirait qu’il en a déjà remporté 50 ! » En théorie, une fois que Modric aura digéré cette défaite de juin lors d’une finale internationale alors que le monde entier, en dehors de l’Espagne, voulait que lui et son incroyable équipe nationale remportent la victoire, lui et Joselu vont très bien s’entendre.

Le nouvel attaquant madrilène a beaucoup appris en partant à l’étranger, même si – grâce à sa mère et son père travaillant en Allemagne pendant 20 ans et sa naissance à Stuttgart – la Bundesliga n’était pas vraiment un territoire étranger pour lui. Mais entre cela et la vie dans les villes très différentes de Stoke et Newcastle, il a été transformé personnellement et professionnellement. Au lieu de courir après chaque passe comme un animal de compagnie désireux de récupérer une balle de tennis, Joselu a appris le timing et le jugement, aiguisant son instinct quant au moment où un but pourrait arriver. Il a mangé différemment, s’est entraîné davantage, a changé physiquement et a appris différentes langues : il a pris les capacités de base et les a façonnées avec un superbe effet.

« Il y a eu un ‘déclic’ en Allemagne, c’est là que je suis devenu l’attaquant que je suis maintenant », a déclaré Joselu. « Je suis heureux de me battre contre les demi-centres, plus intelligent quant au moment et à l’endroit où attaquer. »

C’est un plaisir de voir ce gars jouer. Il a de grandes capacités techniques, mais il s’en prend également aux défenseurs. Il essaie de les confondre, de les tromper et de les intimider – puis, quand il marque, il admet que cela ressemble à « une libération ». Cependant, étant donné qu’il s’agit de la vie d’un combattant et d’un gars qui n’a jamais rien reçu dans une assiette, son retour à Madrid n’est pas sans ombre. Il était assez bon pour être prolifique dans les équipes de jeunes du Real Madrid avant d’être transféré à Hoffenheim, un coéquipier d’Alvaro Morata.

Jose Mourinho lui a donné un temps éphémère en équipe première (et quelques buts) avant Los Blancos décidé qu’ils pourraient facilement vivre sans lui. Maintenant qu’il est de retour, le problème a un titre qui pourrait aussi être le titre d’un thriller de la guerre froide : The Mbappe Imbroglio.

Joselu a effectué des séjours dans de nombreux clubs à travers l’Europe, dont Newcastle de 2017 à 2019. Ian MacNicol/Getty Images

Personne – littéralement personne – ne sait avec une certitude absolue si le brillant attaquant français se retrouvera à Madrid cet été ou le prochain. Telle est l’agitation au Paris Saint-Germain que l’une des trois options est envisageable : une surprenante éclosion de paix dans laquelle il joue toute la saison pour Luis Enrique avant de partir gratuitement ; la punition de Mbappe étant ostracisé et ne jouant pas pendant la grande partie de la saison 2023-24 ; ou, légèrement contre toute attente, Madrid crachant une grosse somme à neuf chiffres avant la fermeture de ce marché au lieu de l’obtenir sans aucun frais de transfert en juillet prochain.

Tout cela est très intéressant pour ceux qui aiment regarder le marché des transferts, pour le compte bancaire de Mbappe et une perspective vraiment passionnante pour ceux d’entre nous qui travaillent autour du football espagnol. Mais mettez-vous à la place de Joselu et réfléchissez avec sympathie.

Si le Français arrive à Madrid, vous passez soudainement de l’homme principal, au centre de la scène, au frappeur de pincement de Cendrillon. Si Mbappe reste à Paris, alors les yeux du monde, et toute cette pression qu’ils apportent, vous fixent. C’est quelque chose, je parie, que Joselu souhaite pouvoir rationaliser et se préparer dès maintenant, avant le grand match d’ouverture de la saison de Madrid contre l’Athletic Club dans leur stade hostile de San Mames samedi.

Quoi qu’il arrive, on ne peut qu’espérer que les bulles du feuilleton de Mbappe n’occultent pas le fait qu’un footballeur intéressant, redoutable et sympathique est, tout à coup, sur le point de relever le défi de sa vie parmi les superstars du Real Madrid. J’ai hâte de voir comment il s’en sort.