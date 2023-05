Joseline Hernandez rejoint Drink Champs

C’est presque vendredi et nos amis d’Interval Presents nous ont bénis avec un clip exclusif de Champions de la boissonavec Joseline Hernandez.

Dans le clip exclusif de l’épisode de vendredi, NORE et DJ EFN demandent à Joseline si les histoires selon lesquelles elle a perdu la garde de sa fille Bonnie sont vraies. Joseline devient vraiment franche sur ce qui s’est réellement passé et pourquoi Steebie a trébuché en premier lieu.

Découvrez le clip ci-dessous:

Nous sommes heureux que Joseline et Stevie J semblent être dans un meilleur endroit maintenant avec leur coparentalité !

Voici plus d’informations sur l’épisode :

Dans cet épisode, les champions s’affrontent avec la princesse portoricaine, Joseline ! Joseline parle de son parcours et partage des histoires de sa carrière. La personnalité de la télé-réalité/rappeur/actrice parle d’amour et de hip-hop, de musique, de relations et bien plus encore ! Beaucoup de belles histoires que vous ne voulez pas manquer !! Faites du bruit pour Joseline !!! 💐💐💐🏆🏆

À propos des cadeaux d’intervalle :

