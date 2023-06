Joseline Hernandez parle de Big Lex Fight – « Je ne la connais pas »

Joseline Hernandez « ne connaît pas » la femme qu’elle a été vue en train de battre brutalement à Las Vegas, bien que cette femme ait déjà joué dans son émission Zeus.

C’est le message que la princesse portoricaine a timidement envoyé jeudi Le club du petit-déjeuner lors d’une discussion sur sa bagarre avec Big Lex de Cabaret de Joséline.

Comme indiqué précédemment plus tôt ce mois-ci, Joseline a été filmée à Las Vegas en train de se bagarrer dans les coulisses du combat Floyd Mayweather contre John Gotti III.

La star de Zeus a été vue en train de frapper et de piétiner Lex avec l’aide de plusieurs personnes et, par la suite, a été arrêtée et accusée de quatre chefs d’accusation, dont intrusion et voies de fait.

Maintenant, elle est libérée des menottes et s’ouvre sur ce qui s’est passé.

Joseline Hernandez parle de Big Lex Fight Le club du petit-déjeuner

Hernandez s’est assis pour une interview avec DJ Envy et l’hôte invité Jess Hilarious pour discuter d’un certain nombre de sujets, notamment son identité raciale, la coparentalité et son émission de téléréalité.

Et lorsque le combat qui a fait la une des journaux a été évoqué, Joseline a affirmé qu’elle se défendait simplement et les médias ont tout démesuré.

« Je ne peux pas trop parler de ça, mais ce que je peux dire, c’est que je vais toujours me protéger », a déclaré Joseline sur Le club du petit-déjeuner. « Si vous me voyez ici dans la rue et que vous savez que je m’assure simplement que je suis hétéro et que personne ne me fait de mal. Les médias ne vous montrent qu’une chose, cela ressemble à beaucoup de chaos, mais vous ne savez peut-être pas ce qui s’est passé avant ce chaos », a-t-elle ajouté. « Parce que c’est moi, c’est toujours plus gros qu’il ne l’est en réalité. »

Elle a également démenti les informations selon lesquelles son mari Balistic Beats, qui a été vu à ses côtés dans la bagarre en train de crier sur Lex, aurait mis la main sur l’étoile Zeus.

« Il ne balancera pas sur une dame et il n’a jamais balancé sur aucune dame », a déclaré Joseline à propos de son mari qui avait déjà été accusé d’avoir frappé des femmes lors de la réunion de cabaret de Joseline. « S’il se balance sur une dame, elle est morte. Il sait mieux que ça, il ne le fait pas.

Elle a également confirmé qu’elle était récemment débarrassée de la drogue, y compris de la cocaïne, malgré les rumeurs sur Internet selon lesquelles elle était défoncée pendant la bagarre.

Selon Hernandez, la nuit en question, elle n’a bu qu’un ou deux verres.

« Tu n’as jamais entendu dire que je suis un junkie qui shoote, est-ce que j’aimais faire la fête ? Absolument », a déclaré Joseline sur Le club du petit-déjeuner. « Je n’ai pas besoin de rien dans mon système, je me réveille avec les taureaux ***. » « Clean ne fait pas le 1, 2 », a-t-elle dit avec un reniflement comme si elle reniflait de la cocaïne. « Ne pas faire le 1,2 », a-t-elle ajouté en agissant comme si elle ingérait quelque chose. « Je me sens tellement plus fort et tellement mieux, j’ai l’impression que je n’ai plus besoin de béquilles. »

Plus tard dans l’interview, la star de télé-réalité a catégoriquement nié savoir qui était la femme qu’elle a même combattue.

« Je ne connais pas cette salope », a-t-elle dit à DJ Envy lorsqu’il a évoqué le nom de Big Lex. « Je ne la connais pas, elle [Jess Hilarious] ne la connaisse pas, nous ne l’avons jamais connue. Nous ne savons pas qui est cette houe.

Ah Joséline.

Regardez Joseline Hernandez sur Le club du petit-déjeuner dessous.