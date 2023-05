Joseline Hernandez et Tiffany Pollard s’affrontent sur « College Hill »

La relation entre Joseline Hernandez et Tiffany Pollard est bien partie pour la nouvelle saison de College Hill: édition célébrité.

Alors que les membres de la distribution suivent des cours à l’Alabama State University dans l’espoir d’obtenir un diplôme d’un programme de certificat, la légende de la télé-réalité Tiffany « New York » Pollard a informé Joseline qu’elle pleurait la mort de sa fille.

En réponse à la nouvelle déchirante, Hernandez a étreint sa camarade de casting et a présenté ses condoléances. Cependant, dans une conversation ultérieure, Ma femme et enfants alun Parker McKenna Posey a révélé à Joseline que Tiffany parlait en fait de son chien décédé, ce qui a vraiment bouleversé l’ancien Amour et hip-hop étoile.

Hernandez est finalement allé affronter Pollard, c’est à ce moment-là que Tiffany a confirmé qu’elle parlait de son chien, insistant sur le fait que l’animal ressemblait à sa fille et disant à Joseline de respecter ses sentiments. La princesse portoricaine n’était pas convaincue, disant à Tiffany que les chiens ne sont pas des enfants et qu’elle est offensée par ce genre de pensée parce qu’elle est la mère d’un être humain.

Suite à leur conversation, Pollard a été blessée par le refus de son coéquipier d’accepter son point de vue sur la situation, demandant à Joseline de quitter sa chambre parce qu’elle était bouleversée. Sans surprise, cela n’a fait qu’aggraver les choses, car Joseline a pris Tiffany voulant qu’elle parte comme une forme de manque de respect.

« Maintenant, j’ai l’impression que vous m’essayez parce que j’essaie de comprendre votre situation », a déclaré Hernandez à Pollard. « Mais vous essayez de me parler de ce que je ressentais parce que je suis en deuil », a-t-elle répondu.

Joseline est finalement partie, mais seulement après que Tiffany ait commencé à crier et à pleurer.

Il est prudent de dire que le drame entre Joseline et Tiffany cette saison est loin d’être terminé.