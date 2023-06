Joseline Hernandez arrêtée pour Big Lex Brawl à Mayweather Fight

Le combat de la nuit lors du match Mayweather contre Gotti n’était pas sur le ring. La police a arrêté Joséline Hernandez pour batterie après qu’elle aurait sauté l’ancien Cabaret de Joséline étoile Grand Lex.

Le match d’exhibition s’est terminé par une bagarre dans le ring dimanche, mais ce n’est pas ce dont tout le monde parle. Dans les coulisses, les stars de la réalité Joseline et Big Lex se sont finalement affrontées après le boeuf provenant de Cabaret de Joseline : Las Vegas l’année dernière.

Une nuit de combat a commencé avec The PR Princess @MmeJoseline frapper le @flalivearena scène et en donnant sa performance pour le #MayweatherVsGottiIII!!

