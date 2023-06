La race et l’origine ethnique peuvent confondre les autres, mais Joséline Hernandez dit qu’elle a dix orteils vers le bas en tant que femme noire, contrairement à sa co-star « Karen » Rose Ambre.

Le Cabaret de Joséline La créatrice s’est ouverte sur son identité après que le sujet complexe s’est transformé en une confrontation sur College Hill: édition célébrité. Dans une récente interview sur Le club du petit-déjeunerJoseline a mis fin au débat racial sur elle-même et sur la méchante bi-raciale Amber Rose.

ce que ma soeur joseline essayait de dire: https://t.co/ZcWO2O2MIs pic.twitter.com/AwJx6nNGKE – cocaïne kate (@jsevilleb) 22 juin 2023

Malgré l’adoption de Blackness, des stars comme Laz Alonzo, Cardi B et Joseline doivent constamment le défendre en raison de leurs racines hispanophones. En s’asseyant avec DJ Envy et l’hôte invité Jess Hilarious, la star de Zeus n’a laissé aucune place au doute.

« Je me suis toujours considérée comme une femme noire. Mais je suis né à Porto Rico et je parle espagnol. Ma première langue est l’espagnol. Mais cela n’enlève rien au fait que lorsque j’entre dans le bâtiment, les gens me regardent et disent « c’est une femme noire ». J’ai donc toujours été cool et j’adore être une femme noire », a-t-elle déclaré.

Joseline donne une thèse de doctorat sur la race et l’ethnicité et voici venir l’envie de cul jaune faisant semblant d’être confus. pic.twitter.com/aAzmHcl8jr — Jamila 🔔 (@_iamjamila) 22 juin 2023

Bien qu’elle représente fièrement Porto Rico, Joseline se considère comme une femme noire. Elle a ajouté qu’elle ne se considère pas non plus comme « Afro-Latina ».

« Ils sont comme » Afro-Latina « , non, je n’ai pas d’afro et je suis une femme noire née sur l’île de Porto Rico qui parle espagnol », a poursuivi Joseline.

Joseline est une femme noire fière.

Elle a le droit et la capacité de s’autre et de s’exotisme mais choisit activement de ne pas le faire.

Elle a appris la solidarité entre les Noirs américains (continentaux) et les Noirs ricains et cela l’a inspirée. j’adore ça fr lol – Jannifer Gao 🌶 (@Jani__Gee) 22 juin 2023

DJ Envy a ajouté que l’explication de Joseline confondrait les gens, mais la princesse portoricaine a été très claire.

Je ne pense pas que Joseline soit confuse à propos de quoi que ce soit lmfao, c’est une femme noire qui parle espagnol et cela vous déroute TOUS. – trollop gouttière (@NotTramBraxton) 22 juin 2023

La fière maman a réfléchi à ce qu’elle a appris sur la solidarité entre les Noirs américains et les Noirs portoricains au cours de son expérience HBCU. Il y avait plus de coopération que de division entre les groupes qui se sont liés par une histoire commune plus que nous ne le faisons aujourd’hui.

«Je me considère comme une femme noire née à Porto Rico. Oui, je suis Latina parce que hablo Español. Bien sûr, je parle espagnol et je suis latin. Pour moi, c’est juste que je suis fière d’être noire, que je sois espagnole ou non », a ajouté Joseline. « J’ai juste l’impression que beaucoup de gens ont un problème avec le fait que je sois fier d’être noir, que je sois espagnol ou non. Qu’y a-t-il de mal à ce que je sois fier d’avoir cette couleur ?

1. Le « mais pourquoi !? » de Joseline C’est le principe ici : la race et la nationalité sont deux choses distinctes.

2. Sommes-nous toujours en train de prétendre que les seuls Noirs et Blancs qui existent sont uniquement originaires des États-Unis ?

3. DJ Envy doit parler pour sa propre « confusion » parce que ce n’est pas DU TOUT difficile. https://t.co/s5FRWLnNw6 – Tiret (@DiasporaDash) 22 juin 2023

Le Amour et hip-hop : ATL alun a ensuite révélé pourquoi ses sentiments forts à propos de la race l’avaient amenée à se cogner la tête et à donner des coups à Amber Rose.

