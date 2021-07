Josef Newgarden remporte le Mid-Ohio pour la première victoire de Penske en 2021

LEXINGTON, Ohio – Après avoir fait face à plus d’une saison de malchance avec leurs voitures à l’avant tard dans les courses au cours des quatre dernières semaines, l’équipe Penske a terminé un week-end de course au sommet pour la première fois en 2021

Parti de la pole – son troisième prix P1 consécutif – Josef Newgarden a dominé pour un troisième IndyCar consécutif dimanche, menant 73 des 80 tours pour remporter le drapeau à damier dans la Honda Indy 200 à Mid-Ohio. La victoire était la première de l’équipe Penske cette saison, la sixième équipe à monter sur la plus haute marche du podium, et elle est survenue lors du week-end du 50e anniversaire de l’équipe de sa première victoire (3 juillet 1971 dans le Shaefer 500 au Pocono International Raceway par Mark Donohue ).

Cela faisait suite à un mois de trois courses en juin, riche en malheurs pour l’équipe. Dans la course 1 du Grand Prix de Détroit, Will Power a mené 37 des 70 tours, mais a vu son ECU avoir du mal à redémarrer après un drapeau rouge tardif. En tête avec cinq tours à faire, il termine 20e. Le lendemain, Newgarden est parti en pole et a mené les 67 premiers tours, mais a été dépassé lors d’un redémarrage en fin de course après une série d’accidents qui ont rassemblé le peloton. Après ce qui s’est avéré être un appel risqué à la stratégie des pneus, ses pneus rouges avaient trop diminué et il a été rattrapé avec trois tours à faire par le futur vainqueur de la course, Pato O’Ward. Newgarden a quand même réussi à terminer deuxième.

Deux semaines plus tard à Road America, Newgarden a mené 32 des 53 premiers tours dans un concours de 55 tours lorsque, lors d’un autre redémarrage tardif, sa boîte de vitesses a subi une panne qui, deux semaines plus tard, laissait encore le président de l’équipe Tim Cindric se gratter la tête. Au cours des deux derniers tours, le vainqueur de Mid-Ohio s’enfoncerait comme un roc dans le peloton et finirait en tant que dernière voiture dans le tour de tête en 21e position.

Au total, juin a totalisé 136 tours menés dans ces trois courses sur un total de 195. Le dimanche étant maintenant terminé, l’équipe Penske n’est plus les mains vides en 2021.

« C’était vraiment difficile de s’accrocher, mais mon ailier (le stratège Tim Cindric) m’a entraîné tout au long du processus », a déclaré Newgarden lors de l’émission d’après-course. « Cette équipe a fait le travail. Tout le monde m’a donné du fil à retordre avec ce qui se passe avec nous qui n’avons pas gagné une course, mais je ne pense pas que ces gens de l’équipe Penske auraient pu faire quelque chose de différent. Nous avons été dans le match presque toutes les courses.

« C’est formidable de voir une victoire ici enfin cette année, mais nous aurons probablement besoin de trois ou quatre de plus si nous voulons gagner un championnat, mais je sais que cette équipe en est capable. »

La victoire de Newgarden n’est pas venue sans un autre défi tardif. Après avoir mené une grande partie de la course avec un écart de 6 à 8 secondes, Marcus Ericsson s’est considérablement rapproché des 15 derniers tours. Un avantage qui s’est établi à 7,1 secondes avec 14 tours à parcourir, réduit à seulement 1,5 seconde avec deux tours à faire et moins d’une seconde alors que les deux ont franchi la ligne départ-arrivée pour prendre le drapeau blanc. Lorsqu’ils ont franchi le drapeau à damier, Ericsson n’était qu’à 0,8790 seconde de sa deuxième victoire de l’année et en IndyCar.

« Nous poussions très, très fort là-bas à la fin pour essayer de rattraper Josef. Encore quelques tours et nous aurions pu nous battre pour cela », a déclaré Ericsson. « Mais à la fin ici, (la deuxième place) a été un excellent résultat aujourd’hui. »

Le leader des points de la série, Alex Palou, a plafonné le podium après un superbe arrêt au stand final où il a devancé Scott Dixon (4e dimanche) et Alexander Rossi (5e) pour le 6e podium de Palou en 10 courses cette année. Le pilote de tête Ganassi a étendu son avance sur Pato O’Ward (8e) de 28 à 39 points, avec Dixon en 3e à 56 points. Newgarden a considérablement réduit ce qui était un déficit de 88 points pour commencer le week-end en 4e position. Il a maintenant 69 points de retard sur son 3e championnat IndyCar avant une pause de 35 jours.

Graham Rahal a terminé 6e, Romain Grosjean (7e), O’Ward (8e), Santino Ferrucci (9e) et Takuma Sato (10e) complétant le top 10 dimanche.

À l’autre extrémité du spectre, deux chutes dans les trois premiers tours de la course de dimanche ont scellé le sort des quatre derniers pilotes. Dans le premier tour, James Hinchcliffe est entré dans le dos de son coéquipier Ryan Hunter-Reay alors que le peloton se rassemblait dans le virage 4, les faisant tourner tous les deux. Quelques rangs en arrière, Romain Grosjean est monté dans le dos de Felix Rosenqvist, faisant tourner la Arrow McLaren SP n ° 7 avec Rosenqvist revenant pour sa première course depuis le 12 juin en raison d’une blessure.

Ces trois voitures se sont immédiatement dirigées vers les stands, Hinchcliffe revenant immédiatement après des pneus neufs. Les voitures de Rosenqvist et Hunter-Reay avaient besoin d’un peu de travail, et ils ont terminé dimanche avec deux tours d’avance respectivement en 23e et 24e.

Au tour 3 juste après le deuxième drapeau vert de la journée, Dixon courait roue contre roue à l’extérieur de Will Power dans le virage 5, et les deux se sont réunis. Power a filé au milieu de la piste et, quelques instants plus tard, en franchissant la colline, Ed Jones n’a pas pu éviter de heurter le n ° 12 de Power.

« Super déçu d’être sorti si tôt », a déclaré Power. « (Dixon) m’a pressé et je n’avais nulle part où aller. J’étais dans la courbe. J’aurais dû savoir qu’il serait agressif. Mais c’est ce que vous obtenez lorsque vous choisissez le noir (pneus). Les gens vont vous attaquer durement. . »

Envoyez un e-mail au journaliste de sport automobile IndyStar Nathan Brown à nlbrown@gannett.com. Suivez-le sur Twitter : @By_NathanBrown.