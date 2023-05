Josef Newgarden offre à Roger Penske sa 19e victoire dans le dramatique Indianapolis 500

INDIANAPOLIS (AP) – Josef Newgarden a mis fin à 11 ans de frustration et a finalement remporté l’Indianapolis 500 dimanche pour étendre le record du propriétaire de l’équipe Roger Penske à 19 victoires – mais d’abord depuis l’achat d’Indianapolis Motor Speedway – en utilisant une passe audacieuse du vainqueur en titre Marcus Ericsson pendant un sprint frénétique de 2,5 milles jusqu’à l’arrivée.

Après que la course ait été signalée au drapeau rouge pour la troisième fois dans les 16 derniers tours, Newgarden a été déplacé de la quatrième à la deuxième place par le contrôle de course suite à un examen de l’ordre de passage au moment où le drapeau jaune a été agité.

Le double champion d’IndyCar, qui avait été 0 pour 11 dans « The Greatest Spectacle in Racing », a profité de sa position améliorée en se lançant autour d’Ericsson au redémarrage et en le retenant dans les deux derniers virages.

Newgarden a arrêté sa voiture à moteur Chevrolet sur le tronçon avant, a sauté et a trouvé un trou dans la clôture, plongeant dans une partie d’une foule estimée à plus de 300 000 personnes pour célébrer. Ensuite, Newgarden a escaladé la clôture pour imiter Helio Castroneves, pilote de longue date de l’équipe Penske et quadruple vainqueur de l’Indy 500.

Le joueur de 32 ans originaire de Nashville est le premier Américain à remporter Indy depuis Alexander Rossi en 2016.

« Je suis tellement reconnaissant d’être ici. J’ai commencé en tant que fan dans la foule, et cet endroit est incroyable, peu importe où vous êtes assis », a déclaré Newgarden après avoir versé une bouteille de lait entier sur sa tête. « Tout le monde n’arrêtait pas de me demander pourquoi je n’avais pas gagné cette course, et ils te regardaient comme si tu étais un raté si tu ne l’avais pas gagnée. Je savais que j’étais capable. Je savais que je pouvais.

Ericsson a terminé deuxième dans une Honda pour Chip Ganassi Racing, et il a immédiatement critiqué la décision d’IndyCar d’organiser une fusillade d’un tour jusqu’au drapeau à damier. Le Suédois pensait que la course aurait dû se terminer sous caution, avec lui le vainqueur, plutôt que de faire flotter le drapeau vert au premier tour hors des stands.

« Je pense que c’était une façon injuste et dangereuse de terminer la course », a déclaré Ericsson. « Je pense que j’ai tout fait juste derrière le volant. »

Newgarden et Ericsson ont été suivis par Santino Ferrucci, qui a donné à AJ Foyt, 88 ans, le meilleur résultat de son équipe dans la course emblématique que Super Tex a remportée quatre fois depuis que Kenny Bräck a atteint la voie de la victoire en 1999.

Alex Palou, le poleman et favori de la course pour Chip Ganassi Racing, a terminé quatrième après s’être remis d’un accident sur la route des stands, et Alexander Rossi a terminé cinquième lors d’une journée autrement décevante pour Arrow McLaren.

Ce qui était sur le point d’être l’Indy 500 le plus rapide de l’histoire s’est terminé avec trois drapeaux rouges dans les 16 derniers tours.

Le premier est venu pour un accident impliquant Felix Rosenqvist et Kyle Kirkwood, qui étaient près de l’avant du peloton de tête. Rosenqvist a touché la clôture dans le virage 1 et n’a pas pu empêcher sa voiture Arrow McLaren de glisser sur la piste. Kirkwood a lancé son pneu arrière droit et s’est renversé dans la clôture de capture, entamant une course terrifiante et remplie d’étincelles à travers la courte goulotte.

L’une des roues de Kirkwood a navigué au-dessus de la clôture et a dégagé de justesse la tribune bondée. Personne n’a été blessé. Son pneu a brisé le capot d’une Chevrolet dans un parking à côté de la tribune.

« Tout ce que je sais, c’est que j’étais dans la clôture, ce qui n’est jamais une bonne chose en IndyCar. Dieu merci, ces voitures sont si sûres », a déclaré Kirkwood. « J’ai vu des étincelles voler partout. C’est la partie effrayante. Vous êtes à l’envers et vous êtes en quelque sorte coincé à ce stade.

Au redémarrage, Pato O’Ward – qui avait déjà un redémarrage annulé pour avoir mis un rythme trop lent – ​​a été déplacé du premier au troisième alors que Newgarden prenait la tête. O’Ward et Ericsson étaient alors côte à côte dans le virage 3 et ont touché les roues, et O’Ward a glissé dans le mur et hors de la course dans une autre amère déception pour Arrow McLaren.

Agustin Canapino a fait un 360-spin derrière lui, cassant une ligne de rupture. Il n’a pas pu s’arrêter et est entré en collision avec la voiture d’O’Ward.

« J’étais un peu trop gentil là-bas », a déclaré O’Ward. « Je me sens tellement déçu pour l’équipe. Nous avions quatre voitures de course très rapides, maintenant il n’y en a plus que deux en course. … Je suis monté sur le tablier pour donner de la place à (Ericsson). J’ai été pressé. Oui, je ne l’oublierai pas.

Soudain, la course a eu son deuxième drapeau rouge avec six tours à faire.

La course de l’an dernier a été abandonnée avec cinq à faire, alors qu’Ericsson menait O’Ward à l’arrivée. Ericsson l’a tenu à l’écart du reste du chemin, et beaucoup ont critiqué O’Ward pour ne pas avoir fait un geste plus agressif pour la victoire.

Newgarden n’a pas fait la même erreur avec Ericsson devant lui.

Alors que Newgarden traversait la cour de briques, Penske et tout son comité exécutif sautaient de joie sur une plate-forme surélevée près de la ligne de départ et d’arrivée. Et pendant un instant, le propriétaire de l’équipe de 86 ans a ressemblé à un enfant rempli de joie.

« Les deux derniers tours, j’ai oublié d’être le propriétaire de la piste et j’ai dit » Allons-y « », a déclaré Penske, qui a rejoint Newgarden dans une Chevy Camaro à toit ouvert pour un tour d’honneur autour du speedway. « Pendant si longtemps, il s’est demandé pourquoi il ne pouvait pas gagner ici. »

La femme de Newgarden, Ashley, tomba à genoux et sanglota en signe de célébration, et Newgarden pleurait dans sa voiture.

« Juste de l’émotion pure », a-t-il déclaré. « J’essayais de rester enfermé. J’étais ému pendant les 10 derniers tours parce que je savais que nous étions en position de nous battre pour la victoire. Je ne taris pas d’éloges sur l’équipe. Ils ont travaillé si dur tout le mois.

___

AP Sports Writer Dave Skretta a contribué à ce rapport.

___

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing et https://twitter.com/AP_Sports

Jenna Fryer, l’Associated Press