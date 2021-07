Josef Martinez d’Atlanta United OK après un problème cardiaque post-COVID

L’attaquant d’Atlanta United, Josef Martinez, a déclaré qu’il s’était complètement remis d’un « problème cardiaque mineur » résultant de son combat contre COVID-19 et qu’il restait tellement attaché à la cause des Five Stripes qu’il souhaitait terminer sa carrière avec le club.

S’adressant aux journalistes lors d’un appel Zoom avant le match de mercredi contre le FC Cincinnati, Martinez a raconté comment il avait contracté COVID-19 lors de la Copa America avec l’équipe nationale du Venezuela. Après avoir été mis en quarantaine pendant 12 jours, il est retourné aux États-Unis où des tests ont révélé un problème cardiaque.

« Il y a eu une semaine compliquée pour moi parce qu’on parle de votre santé », a-t-il déclaré avec l’aide d’un interprète. « Mais grâce à Dieu, tout est résolu, et maintenant nous sommes ici, à penser à [Wednesday’s] Jeu. »

Martinez parlait quelques jours seulement après qu’Atlanta ait licencié le manager Gabriel Heinze avec l’équipe embourbée à la 10e place de la Conférence Est avec une fiche de 2-4-7. L’attaquant d’Atlanta a refusé d’entrer dans les détails de sa relation avec l’Argentin, qui a forcé Martinez à s’entraîner en dehors de l’équipe en raison d’un problème non divulgué.

Un rapport dans The Athletic a détaillé comment Martinez a déclaré à la haute direction que cette saison serait sa dernière à Atlanta. Le départ de Heinze ouvre désormais la voie à Martinez pour rester avec les Five Stripes.

« Il n’y avait pas de problème », a déclaré Martinez. « De toute évidence, je respecte la décision que le club a prise. Je dois être professionnel à ce sujet. Les problèmes ont été résolus. »

Il est apparu plus tard que Heinze avait violé les termes de la convention de négociation collective entre la MLS Players Association et la MLS, entre autres, en ne donnant pas aux joueurs de jours de congé obligatoires. Un rapport de Fox Sports a détaillé comment Heinze a refusé de permettre à ses joueurs de boire suffisamment d’eau pendant l’entraînement et que le personnel médical de l’équipe a dû intervenir.

« Je pense que nous devons aller de l’avant », a déclaré Martinez. « Ce qui est dans le passé appartient au passé. Nous respectons toutes les décisions du personnel d’entraîneurs. Mais je pense que la chose la plus importante maintenant est que nous relevions la tête pour continuer à aller de l’avant, et nous devons travailler ensemble en tant que groupe pour essayer de revenir à des matchs gagnants. »

Martinez a déclaré qu’il espérait qu’Atlanta, sous la direction du manager par intérim Rob Valentino, retrouverait le style offensif que l’équipe a affiché au cours de ses deux premières années dans la ligue, qui comprenait un triomphe en Coupe MLS.

« Je ne sais pas exactement ce qui manquait ou ce qui était nécessaire pour obtenir ces résultats, mais parfois au football, la meilleure équipe ne gagne pas toujours », a-t-il déclaré. « Mais ce que je pense, c’est que nous devons pouvoir marquer plus de buts et avoir un peu plus de clarté dans notre attaque. Mais nous avons aussi eu quelques matchs, où nous étions en avance et nous avons laissé les résultats nous échapper à la dernière minute. »

Martinez a ensuite réitéré son désir de terminer sa carrière à Atlanta.

« J’ai cette année puis j’ai encore deux ans [on my contract] », a déclaré Martinez. « La première fois que je suis venu ici, j’ai dit: ‘C’est mon club, c’est ma ville et j’adore être ici.’ Je veux prendre ma retraite ici. J’adore ce club. »