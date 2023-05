Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Josef Fritzl, le violeur notoire qui a enfermé sa fille dans une cave pendant des décennies et a engendré sept enfants avec elle, a déclaré qu’il pensait que sa famille lui pardonnerait.

L’homme de 87 ans a été emprisonné à vie en 2009 après qu’il a été découvert qu’il avait emprisonné et violé sa fille dans un sous-sol construit à cet effet sous leur maison familiale en Autriche pendant 24 ans, période au cours de laquelle elle a donné naissance à sept de ses enfants. .

Après avoir dit à sa famille et à la police qu’Elisabeth s’était enfuie pour rejoindre une secte en 1984, à l’âge de 18 ans, Fritzl a planté trois des enfants comme enfants trouvés et les a élevés avec sa femme sans méfiance dans leur maison d’Amstetten, tout en gardant les autres cachés en bas, l’un des décédé peu après sa naissance en 1996.

Ses crimes ont été découverts en 2008 peu de temps après avoir cédé pour emmener la fille aînée d’Elisabeth à l’hôpital, déclenchant une série d’événements qui ont vu la police l’arrêter sept jours plus tard.

Dans une rare déclaration publiée par son avocate Astrid Wagner, Fritzl a déclaré Le soleil: « Ma famille me manque énormément. Je pense toujours à eux et à la façon dont j’aimerais voir mes petits-enfants.

« Mais je crois vraiment que je vais les revoir un jour. Je suis sûr que nous allons être réunis et je pense qu’ils vont me pardonner pour ce que j’ai fait. Je suis sur et certain. »

Prétendant être « extrêmement désolé » et « regretter mes crimes et le mal que j’ai causé », Fritzl a poursuivi : « Je voudrais juste ajouter cependant que je n’ai tué personne ou quoi que ce soit de ce genre, donc je rejette certains des façons dont on me réfère parfois.

Fritzl a été reconnu coupable par un jury en 2009 d’inceste, de viol, d’esclavage, de coercition et d’avoir causé la mort de son enfant par négligence, après avoir finalement plaidé coupable à toutes les accusations.

Josef Fritzl a admis avoir violé sa fille « au moins 3 000 fois » alors qu’il la retenait en captivité (Getty Images)

Insistant sur le fait que ses 14 années passées à la prison de haute sécurité de Stein, près de Vienne, « m’ont définitivement changé », Fritzl a déclaré : « En ayant moi-même été incarcéré, j’ai développé une appréciation plus profonde de ce que cela ressent pour les autres ».

Dans une tournure bizarre, Fritzl s’est décrit comme un « monarchiste » et « un grand fan du roi Charles », et a déclaré qu’il avait regardé le « splendide » couronnement à la télévision depuis la prison.

Dire qu’il était « très, très triste que Diana ne soit plus là », il a cherché à comparer le mariage du monarque au sien en ajoutant: « Mais je sais que Camilla rend le roi Charles heureux en tant qu’épouse, donc ça va aussi, car c’est ce qui compte vraiment. Ma femme et moi avons également fait en sorte que les choses fonctionnent à notre manière.

Trois ans après son emprisonnement, Fritzl aurait divorcé de sa femme de 52 ans, Rosemarie – qui a été innocentée de toute implication dans ses crimes – pour ne pas lui avoir rendu visite en prison.