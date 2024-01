Josef Fritzl, délinquant sexuel qui a enfermé sa fille pendant 24 ans, pourrait être éligible à une libération conditionnelle

Un Autrichien qui a enfermé sa fille dans un sous-sol pendant 24 ans et a eu sept enfants avec elle pourrait demander une libération anticipée – 15 ans après avoir été condamné à la prison à vie pour ces crimes, selon Reuters.

Josef Fritzl, aujourd’hui âgé de 88 ans, était condamné à la prison à vie en 2009 après avoir plaidé coupable devant un tribunal autrichien d’inceste, de viol, de coercition, de détention abusive et d’esclavage, ainsi que d’homicide par négligence dans la mort de l’un de ses fils en bas âge.

Sa fille, Elisabeth Fritzl, avait été enfermée pour la première fois dans le sous-sol familial à l’âge de 18 ans.

Selon l’Associated Press, il a déclaré au tribunal lors de sa condamnation en 2009 : « Je le regrette de tout mon cœur… Je n’arrive plus à arranger les choses ».

En vertu des lois du pays, les prisonniers condamnés à perpétuité peuvent demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans derrière les barreaux, ce qui rend Fritzl éligible cette année.

Désormais détenu dans une unité pour aliénés criminels, il pourrait être transféré en prison, où il pourrait demander sa libération, a déclaré mardi un responsable à Reuters.

Son avocat, Astrid Wagner, a déclaré à Sky News que s’il était libéré, elle espère le transférer dans une maison de retraite.

La situation a été révélée lorsque l’aînée d’Elisabeth, alors âgée de 19 ans, a été hospitalisée pour une infection grave. en avril 2008. Les médecins, incapables de trouver le dossier médical de la femme, ont appelé à la télévision sa mère à se manifester.

Fritzl, selon l’AP, a ensuite accompagné Elisabeth à l’hôpital, où il a ensuite déclaré à la police qu’il avait engendré sept enfants avec elle, disant à son avocat de l’époque : « Je suis seulement décrit comme un monstre et non comme quelqu’un qui commis des actes monstrueux. »

Fritzl a finalement avoué à la police qu’il avait eu sept enfants avec Elisabeth. Trois d’entre eux étaient gardés au sous-sol, tandis que lui et sa femme élevaient trois des enfants.

Les restes d’un septième enfant, décédé peu de temps après sa naissance, ont été brûlés dans le four de la maison, selon Reuters.

L’horrible histoire inspirera plus tard un film hollywoodien de 2021 « Girl in the Basement ».

Les autorités autrichiennes avaient annoncé en 2011 leur intention de démolir la maison où Elisabeth était détenue, mais ces plans n’ont pas été mis à exécution. Au lieu de cela, le sous-sol a été rempli de béton en 2013 et vendu, selon nouvelles de la BBC.

— L’Associated Press a contribué à ce rapport.

