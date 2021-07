Jose Sa : les Wolves recrutent le gardien portugais de l’Olympiakos en remplacement de Rui Patricio | Actualités footballistiques

Les Wolves ont engagé le gardien portugais Jose Sa de l’Olympiakos pour un contrat de cinq ans.

Le joueur de 28 ans a rejoint le gardien international portugais Rui Patricio, qui a quitté le club mardi pour signer avec la Roma pour un contrat de trois ans.

Les loups paieront des frais d’environ 6,85 millions de livres sterling pour Sa, alors qu’ils devraient gagner environ 10,25 millions de livres sterling de Roma pour Patricio après son transfert aux côtés de Jose Mourinho.

Sa a initialement rejoint l’Olympiakos depuis Porto en 2018 dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison et a scellé un transfert permanent vers les géants grecs l’été suivant, signant un contrat de quatre ans.

Il s’est imposé comme le numéro 1 du club et les a aidés à remporter deux titres successifs de Super League grecque au cours de ses deux dernières saisons au club, gardant 62 draps propres en 124 apparitions.

💬 « Il contrôle sa surface de réparation, a une excellente distribution et c’est un gardien très pro-actif, et il jouera un rôle important dans la façon dont nous voulons jouer sous Bruno. » Jose Sa rejoint le peloton pour un contrat de cinq ans à partir de @olympiacosfc.#SaSigns 🧤✍️ – Loups (@Loups) 15 juillet 2021

Sa a déjà rencontré plusieurs de ses nouveaux coéquipiers des Wolves lorsqu’il les a affrontés lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2019/20 avec l’Olympiakos, alors qu’il partageait également le vestiaire avec Ruben Neves et Willy Boly pendant son séjour à Porto. .

Avant son déménagement en Grèce, Sa a passé sa carrière au Portugal, gravissant les échelons des jeunes à Merelinense et Benfica – sous la direction du nouvel entraîneur-chef des Wolves Bruno Lage – avant de percer en tant que professionnel à Maritimo.

Sa a représenté le Portugal au niveau des jeunes et a été appelé à plusieurs reprises dans l’équipe senior par Fernando Santos, y compris pour la finale de la Ligue des Nations 2019, bien qu’il n’ait jamais remporté de sélection.

Image:

Sa a affronté Manchester City en Ligue des champions la saison dernière



Les loups ont déjà confirmé la signature de l’ailier portugais Francisco Trincao de Barcelone pour un contrat d’une saison avec une option d’achat pour 25 millions de livres sterling, ainsi que le défenseur colombien Yerson Mosquera de l’Atletico Nacional.

Le club a également décidé de signer Rayan Ait-Nouri pour un contrat de cinq ans à la suite de son prêt d’Angers toute la saison, et versera au club français des frais d’environ 9,5 millions de livres sterling.

Matchs des Wolves 2021/22: Lage commence avec le voyage de Leicester

Les loups se rendront chez leurs rivaux des Midlands, Leicester, lors de leur match d’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League.

Bruno Lage, nommé successeur de son compatriote Nuno Espirito Santo, verra ensuite son équipe accueillir Tottenham et Manchester United lors de ses deux premiers matchs à domicile en charge à Molineux.

Les Wolves affronteront Liverpool et Manchester City – les deux précédents vainqueurs de la Premier League – lors de matchs consécutifs début décembre.

Ils accueillent Watford nouvellement promu à Molineux le lendemain de Noël, avant les matchs à l’extérieur à Arsenal et à Manchester United pendant le calendrier de Noël et du Nouvel An.

Les loups affronteront Chelsea et Liverpool sur la route de chaque côté de l’accueil de Norwich au cours du dernier mois de la campagne de la ligue.