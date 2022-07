José Ramón Balaguer, responsable cubain « historique », décède à 90 ans

LA HAVANE (AP) – José Ramón Balaguer, membre de longue date de la direction communiste cubaine qui, en tant que ministre de la Santé, a envoyé des milliers de médecins de l’île en mission pour gagner les cœurs et les esprits au Venezuela et dans les pays en développement du monde entier, est décédé à 90 ans.

Un communiqué officiel lu à la télévision d’État vendredi soir a fait état du décès, bien qu’aucune cause n’ait été donnée. Il a déclaré que ses cendres seraient honorées au Panthéon des anciens combattants à La Havane avant d’être emmenées dans l’est de Cuba, où il est né.

Balaguer a été ministre de la Santé de 2004 à 2010 après une douzaine d’années en tant que chef de l’idéologie du Parti communiste, s’efforçant d’assurer le respect des principes marxistes alors que l’île traversait une crise économique provoquée par l’effondrement de ses anciens bienfaiteurs soviétiques.

Il a été élu au Comité central du Parti communiste en avril 2011, en tant que chef des relations internationales de l’organe de direction, bien qu’il ait renoncé à son siège au Politburo, plus puissant, qu’il occupait depuis des décennies.

Né le 6 juin 1932 à Guantanamo, José Ramon Balaguer Cabrera n’avait que six ans de moins que Fidel Castro et un membre important de la plus ancienne génération de dirigeants cubains – connus sous le nom de “historicos” ou “historiques” pour leurs rôles. dans la révolution cubaine.

Balaguer a servi dans l’armée rebelle qui a catapulté Castro au pouvoir avec le triomphe de la révolution sur Fulgencio Batista en janvier 1959.

Bien que formé en tant que médecin, Balaguer a passé la majeure partie de sa vie consacrée à la politique et au gouvernement. Il a été le dernier ambassadeur de Cuba auprès de l’Union soviétique, l’allié le plus proche de l’île pendant des décennies.

Balaguer a longtemps été considéré comme un idéologue orthodoxe intensément fidèle à Fidel Castro.

Pendant la crise économique et politique qui a suivi l’éclatement soviétique, c’est Balaguer que Castro a choisi en 1992 pour être le chef des divisions idéologie et politique étrangère du Parti communiste. Balaguer a remplacé Carlos Aldana, qui a été limogé pour “vivre au-dessus du peuple”.

Balaguer a également siégé à l’organe directeur suprême du pays, le Conseil d’État, que Fidel Castro dirigeait en tant que président avant de démissionner en février 2008 pour cause de maladie. Le frère cadet de Castro, Raul, l’a remplacé à la présidence et a ensuite été nommé chef du Parti communiste. Raul Castro a pris sa retraite en tant que président en 2018 et en tant que chef du parti en 2021.

La nomination de Balaguer au poste de ministre de la Santé, faite à la suggestion de l’aîné Castro, a été une surprise qui a signalé un contrôle idéologique croissant sur les postes clés du gouvernement.

Au moment de sa nomination, le journal du Parti communiste Granma a déclaré que le changement démontrait “l’importance et l’intensification des efforts dont le programme de santé publique cubain a besoin en ce moment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays”.

Il a pris sa retraite des fonctions publiques en 2019.

Andrea Rodríguez, Associated Press