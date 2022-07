José Ramón Balaguer, responsable cubain « historique », décède à 90 ans

Un communiqué officiel lu à la télévision d’État vendredi soir a fait état du décès, bien qu’aucune cause n’ait été donnée. Il a déclaré que ses cendres seraient honorées au Panthéon des anciens combattants à La Havane avant d’être emmenées dans l’est de Cuba, où il est né.

LA HAVANE – José Ramón Balaguer, membre de longue date de la direction communiste cubaine qui, en tant que ministre de la Santé, a envoyé des milliers de médecins de l’île en mission pour gagner les cœurs et les esprits au Venezuela et dans les pays en développement du monde entier, est décédé à 90 ans.

Il a été élu au Comité central du Parti communiste en avril 2011, en tant que chef des relations internationales de l’organe de direction, bien qu’il ait renoncé à son siège au Politburo, plus puissant, qu’il occupait depuis des décennies.

Né le 6 juin 1932 à Guantanamo, José Ramon Balaguer Cabrera n’avait que six ans de moins que Fidel Castro et un membre important de la plus ancienne génération de dirigeants cubains – connus sous le nom de “historicos” ou “historiques” pour leurs rôles. dans la révolution cubaine.