José Ramírez des Guardians frappe 3 HR contre les Red Sox: où l’exploit se cumule dans l’histoire de Cleveland

Le joueur de troisième but des Cleveland Guardians, José Ramírez, a frappé trois coups de circuit contre les Red Sox de Boston jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Ramírez a frappé un coup de circuit de 392 pieds contre le partant des Red Sox Matt Dermody en première manche, une bombe de 412 pieds contre Dermody en troisième et a également envoyé un à 390 pieds de Corey Kluber en sixième. Les 201 circuits en carrière de Ramírez se classent au 9e rang de tous les temps dans l’histoire des Guardians.

Ramírez est devenu le huitième joueur de Cleveland ce siècle à frapper trois circuits en un seul match, rejoignant Edwin Encarnacion (2018), Lonnie Chisenhall (2014), Shin-Soo Choo (2010), Travis Hafner (2004), Victor Martinez (2004) , Jim Thome (2001) et Ellis Burks (2001).

Ramírez est au bâton .268 cette saison avec neuf circuits et 35 points produits. Les Guardians sont entrés jeudi à 28-33, occupant la deuxième place de l’American League Central derrière les Twins.

Joueurs de Cleveland avec 3+ HR dans un jeu, 21e siècle : José Ramírez : ce soir

Edwin Encarnación : 2 mai 2018

Lonnie Chisenhall : 9 juin 2014

Shin-Soo Choo : 17 septembre 2010

Travis Hafner : 20 juillet 2004

Victor Martinez : 16 juillet 2004

Jim Thome : 6 juillet 2001

Ellis Burks : 19 juin 2001 – Zack Meisel (@ZackMeisel) 9 juin 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

La liste des circuits de Cleveland

D’ici la fin de la saison prochaine, Ramírez pourrait se classer deuxième au classement des coups de circuit de la franchise (et pour une franchise qui existe depuis 1901). Peu de gens l’auraient prédit lorsqu’il a fait irruption dans les majors il y a dix ans, d’abord en tant que spécialiste de la course à pied, puis en tant que joueur de champ intérieur léger. Jeudi, il a dépassé Hafner sur la liste de tous les temps. Bientôt, il dépassera Andre Thornton, Larry Doby, Hal Trosky et Carlos Santana. Avant longtemps, il ne regardera que Thome, qui a frappé 337 avec Cleveland.

Aucun joueur de la MLB n’a frappé quatre circuits dans un match depuis que JD Martinez l’a fait avec les Diamondbacks le 4 septembre 2017. Rocky Colavito est responsable du seul match à quatre circuits de Cleveland, accompli le 10 juin 1959. – Meisel

Les attentes vont de l’avant

En l’espace de 90 minutes jeudi soir, Ramírez a à lui seul augmenté le total des home run de l’équipe des Guardians d’environ 8%, avec ses trois explosions portant la marque de l’équipe à 38 – qui se classe dernière dans les majors. Power a été la kryptonite du club cette saison ; les Guardians sont toujours à 10 circuits derrière les Nationals et les Tigers au bas du classement.

L’attaque des Gardiens contre leur vieil ami Kluber après le troisième circuit de Ramírez est une meilleure représentation de leur style offensif souhaité. Eh bien, n’importe quelle équipe s’inscrirait pour huit coups sûrs consécutifs. Mais enchaîner les simples et les doubles – Myles Straw a également contribué un triple – est leur opération habituelle. Et Ramírez est leur catalyseur habituel. Il était dans une ornière depuis la semaine dernière, avec trois coups sûrs en 25 présences depuis que le calendrier a basculé en juin. Cependant, si quelqu’un veut sortir l’offensive des Gardiens de ce qui a été un sommeil de la saison, c’est le propriétaire de cinq classements parmi les six premiers lors du vote AL MVP au cours des six dernières années. — Meisel

