Un timide Jose Mourinho a imputé à une mystérieuse blessure musculaire la raison pour laquelle Gareth Bale a raté la défaite 5-4 de Tottenham Hotspur en FA Cup face à Everton.

Bale n’a commencé que deux matchs et n’a disputé que 230 minutes en Premier League depuis qu’il a rejoint les Spurs prêtés par le Real Madrid au début de la saison, et était de nouveau absent de la feuille d’équipe de Mourinho mercredi.

Tottenham a profondément ressenti l’absence de la star du Pays de Galles alors qu’Everton a remporté la victoire dans les prolongations, et Mourinho a de nouveau dû répondre à des questions sur la disponibilité de Bale pour son équipe.

« Eh bien, je pense que c’est mieux pour moi de dire », a répondu Mourinho lorsqu’on lui a posé des questions sur Bale après le match. « Nous avons donc joué contre West Bromwich dimanche et il n’a pas joué.

«Lundi, j’ai été un peu surpris qu’il veuille passer un scanner parce qu’il n’était pas à l’aise avec une zone musculaire.

« Donc, il ne s’est pas entraîné lundi, puis mardi il s’est entraîné avec l’équipe, mais j’ai été informé que son désir serait de travailler avec la science du sport pendant quelques jours pour renforcer ce domaine.

« C’est la raison pour laquelle il n’est pas là. »

Les remarques de Mourinho sont intervenues à peine 24 heures après que Bale, 31 ans, ait partagé une photo de lui-même s’entraînant sur Instagram.

Tottenham, qui s’est battu 3-1 et 4-3 après avoir pris les devants à la troisième minute, a maintenant perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Mourinho a déploré la capacité de son équipe à défendre, affirmant que quatre buts auraient dû suffire à battre confortablement Everton.

« Lorsque vous marquez quatre buts, vous devez gagner. La façon dont nous avons joué, nous devrions gagner confortablement », a déclaré Mourinho.

« Attaquer le football ne gagne des matchs que si vous ne faites pas plus d’erreurs défensives que ce que vous créez.

« Nous avons été courageux, nous créons, nous étions la meilleure équipe en gagnant 1-0. Mais en cinq minutes, c’était pom-pom-pom, erreur-erreur-erreur, but-but-but. mais plus d’erreurs. Vous vous battez à nouveau. C’était la souris et le chat. La souris était notre erreur défensive, et le chat était notre tentative de compenser cela en jouant bien. «

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.