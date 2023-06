Jose Mourinho suspendu pour quatre matchs de l’UEFA après avoir abusé de l’arbitre anglais Anthony Taylor | Nouvelles du monde

Jose Mourinho a été suspendu pour quatre matches de l’UEFA après avoir abusé de l’arbitre Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa.

Le manager de la Roma et ancien patron de Chelsea, Manchester United et Spurs a affronté et injurié l’officiel anglais dans le parking après sa défaite contre Séville le mois dernier.

Pendant ce temps, West Ham a été condamné à une amende de 58 000 € et ses fans ont été bannis de leur premier match à l’extérieur de la Ligue Europa la saison prochaine après que des objets aient été lancés lors de leur victoire en finale de la Ligue de conférence Europa.