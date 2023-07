« Jose Mourinho s’est personnellement excusé de m’avoir traité de paresseux »: la bombe de vérité de Dele Alli sur un clip viral

Dans ce qui a été l’interview la plus déchirante du football de tous les temps, Dele Alli a expliqué ce qui se passait dans sa vie à la légende de Manchester United, Gary Neville, sur la chaîne Youtube, « The Overlap ».

Alli a également critiqué les médias pour les messages incessants sur lui et sa vie personnelle qui n’étaient pas vrais. L’une des choses qui a fait son chemin, c’est lorsque les Spurs ont réalisé une série documentaire sur leur saison 2019-2020.

Il y avait un clip du manager de Tottenham à l’époque, Jose Mourinho qui avait qualifié Alli de paresseux à plusieurs reprises. Cela a changé la perception du public du joueur pour croire qu’il était un joueur qui n’a pas fait d’effort, ce qui n’était pas la réalité. Dans le même documentaire lui-même, Mourinho a déclaré au propriétaire des Spurs, Daniel Levy, que son entraînement n’est pas un « désastre » mais qu’il n’est tout simplement pas au niveau de celui de Harry Kane qui est considéré comme leur meilleur joueur.

Alli a dit à Gary Neville que Mourinho lui avait personnellement présenté ses excuses pour l’avoir traité de « paresseux » car il y avait un malentendu entre eux deux.

EN SAVOIR PLUS: Dele Alli parle courageusement des traumatismes de l’enfance et de la dépendance dans une interview révélatrice – News 18

« Je suis content que vous m’ayez posé la question [Jose Mourinho calling me lazy] », a déclaré Alli à Neville.

L’international anglais a poursuivi: « Donc, ce commentaire paresseux que les gens aiment tous évoquer, cette interview était évidemment sur Amazon. Il m’a traité de paresseux – c’était le lendemain du jour de récupération. Une semaine plus tard, il s’est excusé auprès de moi de m’avoir traité de paresseux parce qu’il m’avait vu m’entraîner et jouer. Mais ce n’était pas dans le documentaire, et personne n’en a parlé parce qu’il n’y avait que lui et moi. »

Dele Alli a partagé ses traumatismes d’enfance et son style de vie qui ont conduit à une baisse de ses performances sur le terrain. Cela l’a également conduit à être vendu par Tottenham Hotspurs qui avait donné à Alli la plate-forme pour briller sur le terrain.

Alli avait fait irruption dans la formation de départ des Spurs après un transfert de dernière minute de MK Dons et avait réussi à accumuler 10 buts et 11 passes décisives au cours de la première saison et cela n’a fait qu’augmenter à partir de là. Mais comme beaucoup de footballeurs, ce n’est pas un voyage aussi facile qu’il n’y paraît. Alli est parti dans une spirale descendante depuis que leur entraîneur de l’époque, Mauricio Pochettino, a été limogé et que la stabilité au sein du club n’était plus là.

Transfer News Live, 16 juillet: L’Inter Miami signe Lionel Messi, le Bayern Munich déménage pour Harry Kane; L’oeil du PSG Dusan Vlahovic

Alli avait parlé des diverses formes d’abus auxquels il avait été confronté pendant son enfance et de ses difficultés à accepter le fait qu’il avait besoin d’aide il y a des années, mais qu’il ne l’avait pas fait.

La star anglaise a mentionné qu’il avait été dans un centre de rééducation et qu’il en était sorti récemment dans l’espoir de retrouver sa meilleure forme sur le terrain.

Après avoir partagé l’interview, de nombreuses personnalités sont venues soutenir Alli pour la bravoure dont il a fait preuve notamment.

Je souhaite à Dele Alli toute la force de retrouver son meilleur niveau.