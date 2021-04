Jose Mourinho a réagi avec colère à Ole Gunnar Solskjaer après que le patron de Manchester United a frappé Heung-Min Son après la victoire 3-1 des visiteurs à Tottenham.

Solskjaer s’est plaint que Son avait « escroqué » l’arbitre avec son rôle dans le but refusé de United pendant la première mi-temps.

Le patron de United a déclaré à Sky Sports: « Je dois dire que si mon fils reste comme ça pendant trois minutes et que 10 de ses compagnons sont autour de lui … s’il reçoit cela au visage de l’un de ses autres copains et qu’il a besoin de 10 ses copains pour l’aider à se relever, il n’aura pas de nourriture. «

Mais lors de sa propre conférence de presse d’après-match, un Mourinho en colère a répondu: « Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis très, très surpris qu’après les commentaires qu’Ole a faits sur Sonny, vous ne me posiez pas de questions à ce sujet.

« Et je l'ai déjà dit à Ole, parce que je l'ai rencontré il y a quelques minutes. Si c'est moi, en disant à ce joueur AB ou C d'un autre club, » Si c'était mon fils, je ne lui donnerais pas le dîner ce soir « , ou quelque chose comme ça comme ça, quelle serait la réaction?





















Mourinho a réagi avec colère aux commentaires de Solskjaer à propos de Heung-Min Son



«C’est très, très triste. Je pense que c’est vraiment triste que vous ne me posiez pas la question. C’est vraiment triste que vous n’ayez pas l’honnêteté morale de me traiter de la même manière que vous traitez les autres.

«Je veux juste dire que Sonny a beaucoup de chance que son père soit une meilleure personne qu’Ole, parce que je pense qu’un père – je suis un père – tu dois toujours nourrir tes enfants, peu importe ce qu’ils font.

« Si vous devez voler pour nourrir vos enfants, vous volez. Je suis très, très déçu, et comme on dit au Portugal, le pain est du pain et le fromage est du fromage, j’ai déjà dit à Ole ce que je pensais de ses commentaires. »

Plus à venir…

En images: le but refusé de Manchester United



Le but de United a été refusé après que VAR ait repéré ce bras égaré de Scott McTominay, qui a attrapé Heung-Min Son















Des experts sur le but refusé de United: « Embarrassant, ridicule, pas football »





















Roy Keane, Micah Richards et Jamie Redknapp ont été choqués par la décision de l'arbitre de refuser le but d'Edinson Cavani pour une faute dans l'accumulation de Scott McTominay.



Roy Keane de Sky Sports: « Je suis étonné. Si c’est une faute, nous devrions tous rentrer à la maison. C’est bizarre pour un joueur comme Son de rouler. C’est embarrassant. Ce n’est pas seulement Son – Rashford l’a fait aussi environ 10 minutes plus tôt – mais cela peut Ce n’est pas une faute, les arbitres sont sous pression, ils se remettent maintenant en question et il s’est trompé.

Micah Richards de Sky Sports: « Ce n’est plus du football. Je ne peux plus reconnaître le jeu. C’est une décision ridicule et ça gâche le football. Les joueurs n’ont pas aidé, l’entourant. »

Jamie Redknapp de Sky Sports: « C’est ce que tu fais dans le football, tu essaies toujours d’utiliser tes bras comme levier pour t’éloigner des gens. Son fils essaie de l’attraper et [McTominay] essaie de le repousser; il le jette juste. Ce n’est jamais une faute. «

Dave Jones: « Le PGMOL a déclaré qu’il ne faisait pas partie du mouvement de course naturel de McTominay et qu’il était imprudent. »

