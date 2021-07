Jose Mourinho riposte aux discussions sur le «catastrophe» à propos de Man United et des emplois de Tottenham lors du dévoilement de Roma

Jose Mourinho a rejeté les suggestions selon lesquelles ses sorts en tant que manager de Manchester United et Tottenham Hotspur étaient un « désastre » car il a été présenté jeudi comme le nouveau patron de la Roma.

Mourinho a été limogé par United en décembre 2018 avant d’être nommé aux Spurs en novembre 2019 et de nouveau licencié en avril. Il a été annoncé comme nouveau manager de Roma en mai.

À United, Mourinho a remporté le Community Shield, la Coupe EFL et la Ligue Europa alors qu’il menait les Spurs à la finale de la Coupe EFL, mais a été licencié avant que la pièce maîtresse n’ait lieu, que Tottenham a perdu 1-0 contre Manchester City.

« J’ai remporté trois trophées à Manchester United et cela a été considéré comme un désastre », a déclaré Mourinho. « J’ai atteint une finale de coupe que je n’ai pas été autorisé à jouer à Tottenham, et cela a été considéré comme un désastre.

« Ce qui est un désastre pour moi est considéré comme un grand succès pour les autres. »

Avant de prendre le relais à United en 2017, Mourinho était considéré comme l’un des meilleurs managers du jeu, ayant mené le FC Porto au succès en Ligue des champions avant de remporter deux titres consécutifs en Premier League avec Chelsea – leur premier en 50 ans – – ainsi que la Coupe EFL à deux reprises et une FA Cup.

Il a ensuite remporté un triplé en Serie A, Coppa Italia et Champions League avec l’Inter Milan et un titre en Copa del Rey et en Liga avec le Real Madrid avant de retourner à Chelsea et de remporter à nouveau la Premier League et la Coupe EFL.

Lorsqu’on lui a demandé si ses passages à United et Tottenham avaient nui à sa réputation, Mourinho a répondu : « Je n’ai rien à dire. Dans mes trois derniers clubs, j’ai remporté le titre à Chelsea, trois coupes à United, une finale à Tottenham, nous sommes arrivés sixièmes, atteignant la Ligue Europa. Ce qui est considéré comme un désastre pour moi, c’est quelque chose que d’autres n’ont jamais réalisé, c’est de ma faute. »

Mourinho, qui est la première nomination à la direction sous le nouveau propriétaire de la famille Friedkin des États-Unis, a reçu un accueil extrêmement positif de la part des fans de la Roma après son annonce.

« Je tiens à remercier les fans pour leur accueil chaleureux, c’était incroyable car je n’ai toujours rien fait », a-t-il déclaré. « Je remercie le club et la famille Friedkin, la façon dont j’ai été accueillie a été fantastique et j’ai été impressionné.

« Je suis arrivé ici avant que rien ne vienne de rien et c’est un sentiment très similaire à ce que j’ai ressenti lorsque j’ai parlé à Dan [Friedkin] et Ryan Friedkin] ».